"ЕР" представила отчет о выполнении предвыборной программы 2016 года

Фото: Пресс-служба ЕР

Председатель “Единой России” Дмитрий Медведев представил отчет о выполнении предвыборной программы партии 2016 года на заседании высшего и генерального советов партии.

По словам Медведева, несмотря на санкции, пандемию и другие препятствия, программа выполнена. Как отметил председатель, программа продемонстрировала свою актуальность на протяжении пятилетнего срока и прошла проверку на прочность.

Он подчеркнул, что ключевой целью партии всегда было обеспечение достойного уровня жизни россиян, пишет nashgorod.ru. Среди приоритетных направлений - повышение уровня здравоохранения. Также Медведев добавил, что партия проявляла активность в пандемию и помогала населению бороться с ней. В регионах были открыты волонтерские организации, в которых работали более 100 000 человек. При обсуждении законодательных инициатив в партии ориентировались на нужды пострадавших от коронавируса, был организован сбор средств для граждан, оказавшихся в тяжелой ситуации.

Медведев рассказал, что более 500 млн рублей были выделены на приобретение защитных костюмов и средств индивидуальной защиты. Также партия обеспечивала продуктовые наборы врачам и реанимобили. "ЕР" выступала в интересах населения, предлагая поправки в ТК, чтобы упростить взаимодействие между работодателем и сотрудником при дистанционном формате работы.

Кроме того, за последние пять лет снизилась зависимость России от колебаний нефтяного рынка. Партия активно поддерживала российских предпринимателей, а также выступала с социальными инициативами: на пять лет была продлена программа материнского капитала, процесс получения пенсии по инвалидности стал проще, были повышены размеры пособий для беременных, неработающих родителей с ребенком до полутора лет, родителей-одиночек.

Партия “Единая Россия” поддержала реформу, позволяющую дольщикам недостроев получить компенсацию. Жителям сельских районов стала доступна ипотека под 3%.

Также "ЕР" добилась принятия закона о горячем питании для учеников младших классов.

Как сообщает сайт er.ru, еще одно ключевое направление партии связано с экологией, поэтому она поддержала дополнительные меры ответственности для крупного бизнеса.

Председатель совета директоров некоммерческого Фонда “Институт социально-экономических и политических исследований” Дмитрий Бадовский отметил, что выполнение программы 2016 года позволяет "ЕР" на входе в избирательную кампанию иметь хорошее предвыборное послание. Реализация предыдущей программы, по его словам, демонстрирует то, что партия готова выполнять свои обещания и в будущем.

- Поддержка массового спорта - важное направление работы «Единой России». В ходе совместной работы с правительством над проектом бюджета на 2021 - 2023 гг. «Единая Россия» добилась двукратного увеличения расходов на строительство в регионах физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в сравнении с прошлым годом. Более того, партия настояла на том, чтобы спортивные комплексы открытого типа строились в том числе в малочисленных населенных пунктах.

В мае по просьбам жителей Кольского района в рамках партпроекта «Детский спорт» построен первый в истории районного центра бассейн. В нем учтены климатические условия Крайнего Севера. Собственная система отопления здания и подогрева воды позволит использовать объект круглый год вне зависимости от тепловых ресурсных организаций.

На осень 2021 года по линии партии запланирована сдача еще одного спортивного объекта в поселке Сафоново. Здесь проживает более 600 человек, много семей с детьми. Символично, что именно в этом населенном пункте 27 октября 2013 года состоялся открытый турнир по мини-футболу, на котором было объявлено о старте партийного проекта «Детский спорт» в регионе, - сказал секретарь Мурманского регионального отделения партии, губернатор Андрей Чибис.

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