На ПМЭФ-2021 обсудили ESG-трансформацию корпоративных стратегий российского бизнеса

ФосАгро остается одним из немногих капитанов российского бизнеса в сфере ESG. Фото: Пресс-служба ФосАгро

В дискуссии о том, как пандемия стимулировала переход к устойчивому развитию, приняли участие генеральный директор "ФосАгро" Андрей Гурьев и независимый директор компании, глава комитета по устойчивому развитию Ирина Бокова.

Именно Ирина Бокова стала модератором дискуссии, состоявшейся в ходе панельной сессии «ESG-трансформация корпоративных стратегий. Как пандемия стимулировала переход к устойчивому развитию», организованной при поддержке "ФосАгро". Она предложила участникам встречи, среди которых были представители органов федеральной власти, эксперты, а также главы крупных российских и зарубежных компаний, обсудить последствия глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19. По ее словам, он не только показал хрупкость нашего мира, но и поднял на новую ступень значимость вопросов повестки устойчивого развития.

- Сегодня «устойчивость», можно сказать без преувеличения, - одно из главных слов. Мы все говорим о необходимости устойчивости системы здравоохранения, устойчивости цепочек поставок, устойчивости природных комплексов и экосистем, устойчивости бизнес-моделей и взаимоотношений в обществе, - заявила Ирина Бокова.

По ее словам, следование стандартам ESG впервые в истории становится не просто еще одним модным трендом, но и ключевым фактором успеха и, возможно, даже условием выживания не только отдельных компаний, но и всего человечества.

Впрочем, по словам главы думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, и правительству, и бизнесу нужно более решительно подходить к трансформации в сторону открытости информации о работе в сфере ESG, ведь львиная доля отечественных компаний об этом еще даже не задумываются.

При этом уже сегодня степень погруженности отечественного бизнеса в повестку устойчивого развития внимательно изучает Российский союз промышленников и предпринимателей. По словам управляющего директора по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елены Феоктистовой, в арсенале Союза появился и новый инструмент, который активно поддержала "ФосАгро", - рейтинг интеграции целей устойчивого развития в бизнес-стратегии.

Кстати, именно "ФосАгро" остается одним из немногих капитанов российского бизнеса в сфере ESG, о чем свидетельствует повышение рейтинга компании в области устойчивого развития MSCI ESG Research с уровня «BBB» до «A». По словам Ирины Боковой, это лучшая оценка среди российских компаний и на глобальном рынке производителей минеральных удобрений.

- Это объективное подтверждение нашего прогресса в области устойчивого развития, правильности направления, в котором компания развивается. Но, безусловно, рейтинги международных агентств не причина, а следствие наших программ по модернизации производств, высоких показателей в области экологии, энергоэффективности, социальных проектов в регионах присутствия, - ответил на вопрос модератора о значимости для "ФосАгро" внешних оценок работы в области ESG генеральный директор компании Андрей Гурьев.

Он рассказал, что "ФосАгро" начала работу в области устойчивого развития много лет назад, понимая, что будущее компании нужно планировать на годы вперед. Поэтому климатическая стратегия "ФосАгро" ставит цели до 2028 года.

- Вот уже 20 лет – в этом году мы празднуем юбилей! - в своей работе "ФосАгро" ориентируется на потребителей. Наши системы питания адаптированы под конкретные нужды фермеров в более чем 70 регионах России и в 102 странах мира, где выращивают различные сельхозкультуры на самых разных видах почвы. Экоэффективные удобрения "ФосАгро" не содержат опасных для здоровья почвы и человека концентраций кадмия, обеспечивают высокую урожайность и продовольственную безопасность нашей страны и планеты в целом. Это результат слаженной работы всего трудового коллектива компании, которая вносит важный вклад в реализацию сразу 11 из 17 ЦУР ООН, - подчеркнул генеральный директор "ФосАгро".

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