ФосАгро и Сбер будут совместно работать над развитием и внедрением инноваций

Генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев и председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали документ о сотрудничестве. Фото: Пресс-служба ФосАгро

Один из мировых лидеров в производстве минеральных удобрений и крупнейший российский банк в ходе XXIV Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве.

Сотрудничество компаний продолжается уже не первый год. Так, при поддержке банка и экосистемы Сбера ФосАгро с применением наилучших доступных технологий строит новый современный завод по выпуску минеральных удобрений в городе Волхов Ленинградской области, который позволит сделать Волховский филиал компании технологическим лидером отрасли на ближайшие несколько десятилетий, а также завершает анализ своей операционной эффективности.

Подписанное соглашение о сотрудничестве серьезно расширит горизонт взаимодействия агрохимического и финансового гигантов. Документ подписали генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

- Подписанное сегодня соглашение подтверждает стратегическое партнерство ФосАгро и Сбера. Наше сотрудничество дает значительный синергетический эффект, во многом благодаря тому, что и ФосАгро, и Сбер выстраивают свою работу на принципах ESG и поощрения развития и внедрения инноваций, - отметил в ходе церемонии подписания соглашения генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.

В соответствии с подписанным соглашением планируется совместная реализация инвестиционных и ESG-проектов, в том числе в сфере «зеленого» финансирования, использование продуктов экосистемы Сбера, обмен опытом в области развития персонала и кибербезопасности, а также другие направления сотрудничества.

- Новым витком развития сотрудничества Сбера и ФосАгро может стать оказание консультационной поддержки в области ESG и кибербезопасности. Благодаря данным шагам в будущем мы планируем кредитовать инвестиционные проекты отрасли, которые будут соответствовать принципам ESG и способствовать развитию современных технологий, - подчеркнул глава Сбера Герман Греф.

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