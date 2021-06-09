«О героях былых времен…» 80- летию народного ополчения посвящается

Агитатор политотдела И. Карпов проводит беседу с молодым пополнением

Память о Великой Отечественной войне может принимать различные формы. Наследие о тяжелом лихолетье неизменно сохраняется, благодаря тем людям, которые с трепетом и верой в победу человеческого духа чтят имена близких, родных, друзей, принимавших участие в боевых сражениях и переживших времена Великой Отечественной войны.

Говорить о войне молодому поколению возможно с помощью военных стихотворений, великих произведений кинематографа, литературных трудов, дневников из воспоминаний ветеранов.

Начальник штаба дивизии Б. Вишняков и начальник оперативного отдела И. Ершов за разработкой плана предстоящего боя

Как современному поколению сохранить истинные знания о войне в самом осмысленном и разумном понимании? Ведь нить памяти настолько хрупка, насколько и прочна в желании ее не порвать, не утратить и передать следующему поколению искренне, правдиво и достойно. Этот поступок стал бы бесценным даром для тех, кто участвовал и был свидетелем Великой Отечественной войны – одного из самых страшных и разрушительных событий ХХ века, разделившее историю нашей страны на «до» и «после». Современный мир переполнен бесчисленным количеством информационных источников. На мой взгляд, принять и передать бесценные знания современников возможно, благодаря тем неравнодушным людям, кто в своих трудах способны поделиться с читателем литературными материалами, дающими возможность сформировать свой взгляд на событие, прочувствовать и проникнуться подвигами победителей.

Автор книги «Дивизия героев от Москвы до Эльбы « Александр Кириллов создал ценный материал, основанный на архивных данных и достоверных фактах о событиях Великой Отечественной войны. Этот военно-исторический очерк посвящен легендарному боевому пути 21-й дивизии народного ополчения г. Москвы, образованного в июльские дни 1941 года. Александр Кириллов пишет, что «самые известные страницы боевого подвига дивизии – это Батальон Славы – единственный случай в истории Красной армии, когда все живые и павшие солдаты и сержанты 1-го батальона 215- го стрелкового полка были награждены орденами Славы...

Боевые успехи дивизии доставались дорогой ценой. С 3-го октября 1941-го по 19 января 1942 года дивизия потеряла более 15133 человека. Сравнимые потери были под Сталинградом, Орлом, в Польше, Германии.

На страницах литературного труда А. Кириллов признается в том, что благодаря этому исследованию, он «исполнил долг перед прославленной дивизией, 215- м гвардейским мотострелковым полком, а также сыновий долг перед своим отцом – Кирилловым Александром Федоровичем, с честью прошедшим войну с Финляндией и фашистской Германии…Тем, кто умирал за Победу, тем, кто вернулся победителем и кто восстанавливал страну,– им посвящаю этот очерк о героической 21- й дивизии народного ополчения г. Москвы- 173- й стрелковой дивизии .

В книге собраны очерки об исторических событиях, которые составляют объемную, драматичную картину, состоящую из историй живых обыкновенных людей, подвиги которых стали образцами стойкости и мужества человеческого духа.

«Накануне вечером в деревне, занятой гитлеровцами, слышались истошные крики и плач ребятишек, а утром из той же деревни вдруг вышли в нарядных платьях колхозницы, которые очень уж неубедительно несли лопаты.

– Тут что- то не так, – тихо сказал Сивенок.

– Дадим- ка, Мисонов, предупредительную очередь по «колхозницам». Подозрительные какие-то женщины.

– Да и мне кажется, что это гитлеровцы, – промолвил Мисанов.

Разведчики открыли стрельбу. Гитлеровцы, задрав юбки, бросились в разные стороны, а затем стали отстреливаться из автоматов.

Под прикрытием огня, который вел Мисанов, Сивенок взял в плен вражеского солдата. Он на себе потащил «языка», но вражеские пули добили плененного.В штаб разведчики доставили только документ убитого фашиста» ( из рассказа А. Меденникова).

Каждый эпизод описан автором с подробным повествованием, которое берет во внимание все детали историй, создающие их невероятно цельными и эмоциональными.

Думаю, что самым ценным здесь является то, что, благодаря неформальному, аналитическому и осознанному авторскому подходу в создании труда помогают читателю сформировать свое видение и восприятие тех событий, о которых идет речь в книге. У каждого, кто прошел и преодолел войну есть свое понимание о страшном военном лихолетье и подлинной любви к своей стране.

Судьбы простых людей, их бессмертные подвиги – бесценное наследие нашей страны. Каждый из нас, благодаря богатству информационных источников, воспоминаний ветеранов может сформировать и осмыслить свой образ и восприятие событий 1941- 1945 гг.

Стальные звери гремят броней,

Плюют огнем из орудий...

Кто примет неравный и грозный бой,

Кто встретит чудовища грудью.

В окопе сидят двенадцать бойцов,

И каждый готовит гранаты.

Их руки тверды, их взгляд суров,

Отвагой сердца богаты.

Все ближе и ближе танков ряд.

Вы слышите грохот и треск их.

Навстречу двенадцать разрывов гремят,

Двенадцать ударов метких.

Так били врага в сорок первом году

Простые советские люди.

Их славу потомки , как стяг, сберегут,

Их слава нетленна будет... ( А. Смирнов)

По словам автора исследования «Дивизия героев от Москвы до Эльбы» А. Кирилова, эти написанные карандашом стихи передавались из рук в руки.

В ходе кровопролитных октябрьских сражений части дивизии потеряли около двух третей своего состава, но, прикрывая отходящие на Тулу части 50-ой армии, они продолжали выполнять боевые задачи.

В январе 1944 года дивизия освободила белорусский город Калинковичи. Александр Кириллов лично передал 30 экземпляров книги в дар Национальной библиотеке Беларуси. Часть из них были переданы в другие библиотеки страны.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За годы войны 67 военнослужащих дивизии стали Героями Советского Союза, 18 – полными кавалерами ордена Славы. Такого количества полных кавалеров этого ордена нет ни в одном соединении Советской Армии за всю историю Великой Отечественной. Но заплатить за это пришлось немалую цену. Только в боях под Москвой с 3октября по 29 ноября 1941 года из 9443 человек личного состава дивизии в строю остались 446 человек. Сравнимые потери были под Орлом, Сталинградом, в Украине, в Белоруссии, Польше, Германии.

Представленные в статье фотографии собраны автором в процессе работы над книгой.