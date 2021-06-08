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Общество8 июня 2021 11:11

61% северян считают, что сортировка мусора поможет избавить Арктику от пластика

Это показал уличный опрос, проведенный Проектным офисом развития Арктики по случаю Дня эколога (5 июня)
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Опрос выявил довольно низкое знание того, что Россия стала председателем Арктического совета на ближайшие два года. Фото: Пресс-служба ПОРА

Опрос выявил довольно низкое знание того, что Россия стала председателем Арктического совета на ближайшие два года. Фото: Пресс-служба ПОРА

Опрос "5 вопросов от "Белого мишки" в День эколога" прошел 4 и 5 июня в десяти арктических городах (Мурманск, Архангельск, Петрозаводск, Воркута, Анадырь, Якутск, Норильск, Дудинка, Нарьян-Мар, Салехард), а также в Москве и Санкт-Петербурге. Горожан вместе опрашивали интервьюеры и белый медведь по имени Пломбир, маскот проекта ПОРА “Сохраним белого медведя” и просветительского центра “Белый мишка”. В Якутске участие в опросе на правах его собрата принял бурый мишка, ведь республика Саха не вся находится в Арктической зоне, и бурый медведь - один из хозяев ее лесов.

“Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы избавиться от проблемы пластика, который обнаружен и в арктических морях, и в рационе белого медведя?” - спрашивали представители ПОРА северян. 61% респондентов ответили, что главное - сортировать бытовые отходы. Почти столько же голосов получил вариант “Внедрить в стране современные способы утилизации неразлагаемых отходов”, который стал вторым по популярности. 54% опрошенных считают, что в первую очередь необходимо ввести штрафы за незаконные свалки, а 40% за то, чтобы прекратить использовать пластиковые пакеты в быту. Наконец, 36% считают, что необходимо начать использовать многоразовую посуду, контейнеры для химии и продуктов питания (можно было выбрать несколько вариантов ответа).

Снижение потребления и сортировка отходов также лидируют среди того, что люди лично готовы делать каждый день для улучшения экологии Арктики. О соответствующей готовности заявили 62% опрошенных. 25% участвуют в экологических акциях (чаще всего это субботники и мероприятия по уборке мусора). 24% северян поддерживают различные онлайн-петиции, связанные с экологией. Около 10% респондентов сами имеют отношение к природоохранным структурам.

Опрос выявил довольно низкое знание того, что Россия стала председателем Арктического совета на ближайшие два года: об этом даже в Арктике знают всего треть (33%) опрошенных. Однако среди тех людей, кто об этом осведомлен, 76% считают, что экологическая повестка председательства России в Арктическом совете очень важна, еще 12% - что скорее важна. Совсем неважной ее считают меньше 3% жителей Заполярья.

“Нашей целью было напомнить жителям Крайнего Севера о том, как важно помнить об экологии и сколько значит личный вклад. В рационе белого медведя обнаружено большое количество пластика, который является продуктом жизнедеятельности человека - это тара, пластиковая упаковка. Так вот это личное дело каждого - сортировать мусор, отказываться от одноразовых пакетов, чтобы сократить количество микропластика, который в итоге попадает в арктические моря” - рассказал председатель правления ПОРА Николай Доронин.

В опросе в течение двух дней приняли участие около 500 человек - жителей Заполярья и двух столиц. Они также смогли сфотографироваться с белым мишкой Пломбиром и получили на память стикеры с белым медведем, посвященные Дню эколога, диски с детскими песнями про арктических животных и другие сувениры с изображением белого медведя. Опрос транслировался в прямом эфире социальной сети “Одноклассники” со включениями из всех арктических городов, в общей сложности эфиры посмотрели более 800 000 человек.

СПРАВКА

Просветительский центр «Белый мишка» - это современный центр творчества и экологического просвещения для детей 1-4 классов, часть поректа ПОРА “Сохраним белого медведя”. Постоянные занятия в очном формате проходят в г. Норильске (Красноярский край), также центр проводит выездные мастер-классы в других городах России и онлайн-занятия. Через изобразительную, декоративно-прикладную деятельность, театр и литературу, а также компьютерную графику и анимацию дети изучают белого медведя, его соседей по Арктике, природу региона, историю и т.д.

Проектный офис развития Арктики - общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр “ПОРА” создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.

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