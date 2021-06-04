Земля необетованная: Многодетным северянам выделяют участки, на которых невозможно строиться

Земельные участки для многодетный семей обычно только на бумаге выглядят хорошо. Фото: Минстрой Мурманской области

В Мурманской области многодетные семьи могут вместо положенного по закону земельного участка получить денежную компенсацию, которую можно потратить на покупку квартиры в новостройке (таких в регионе немного) или на «вторичке». Такое правило многим по нраву. Жить в своем домике, где всем бы хватило места, вместо тесной квартиры – мечта завлекательная, но она часто разбивается о реальность: сложно на кольской земле найти подходящий земельный участок.

Скалы, болота, свалки - с какими только проблемами не сталкиваются многодетные северяне. Причем речь не только о небольших и отдаленных населенных пунктах. Вот, например, Мурманск, столица области, по инфраструктуре во многом выигрывает у других заполярных городов. Первомайский округ, всегда называвшийся «спальным районом», давно уже утратил это название: здесь строят новый детский сад на улице Достоевского, на Кольском проспекте скоро появится новая зона отдыха, а на улицах Копытова, Зои Космодемьянской, у озер Глубокое и Ледовое уже обновились скверы и детские площадки, много лет работает крупный торговый центр. Детская поликлиника № 4 – только после ремонта, Долину Уюта обещают преобразить так, что семьям не надо будет гадать, где провести время на природе. По Ленинградке или Прибрежной дороге до другого конца города минут 20-25 - близко! Многодетные, получившие участки на улице Шевченко, должны бы радоваться, что смогут жить со всеми удобствами. Но если по бумагам межевание выглядит удачным, то на месте становится понятно, что земля с «приданым».

- Большинство участков граничит с ЛЭП, рядом с которой запрещено строительство. Независимо от уровня напряжения у каждой линии электропередач есть охранная зона. И чем мощнее ЛЭП, тем больше «территория отчуждения» вблизи нее. Уменьшить ее никаким образом нельзя. Устанавливается охранная зона, в первую очередь, для обеспечения безопасной и безаварийной работы энергообъекта. Из очевидных неудобств – те ограничения, которые прописаны в постановлении: в охранной зоне нельзя вести строительные работы, использовать крупногабаритную технику, складировать различные материалы, разводить костры, размещать детские и спортивные площадки, загоны для скота, гаражи и т. д. Вместе с тем охранная зона оберегает людей и от воздействия электромагнитных полей, обрыва проводов, падения конструкций и т. д. Но именно из-за этой «заботливой» охранной зоны могут возникнуть проблемы у собственника участка и дома. Так вот, хотим узнать: участки многодетным дают для чего - для уничтожения многодетных? Каким образом на них можно строиться и кто за это будет отвечать? Мало того что платим налог за землю 6 лет, так еще есть и ограничения по строительству. Смысл в 15 сотках, на которых нельзя строить? Когда выдавали участки, их вообще осматривали, где их дают? Почему людям не говорят про ограничения в строительстве и заболевания, которые могут возникнуть, если проживать вблизи ЛЭП? - с такой жалобой к губернатору обратилась Алевтина Бодунова.

Также многодетные с Шевченко, впрочем, как и семьи с другими участками, не видят инфраструктуры - ее нет. Что нам стоит дом построить… если нет ни водоснабжения, ни водоотведения, ни электроснабжения и даже дорог. На улице Солнечной, например, за дорогу к участкам взялись только в 2020 году, а ведь землю здесь получали давно.

- Нам участок выделили в 2014 году. Приехали его смотреть – скалы, лес, тишина… Как завезти стройматериалы, когда бездорожье? Из года в год кормят «завтраками». Если бы мне в свое время предложили деньги, взяли бы не задумываясь, - рассказала «КП»-Мурманск» мурманчанка Вера Колунова.

Кстати, семьям с Солнечной, которые все никак не могут начать строиться, не повезло еще и вот с чем. В Восточном микрорайоне, рядом с улицами Маклакова и Скальной, городские власти хотели построить лучшую школу в Арктике на 1200 мест. Но в правительстве эти планы не оценили. На жарком обсуждении в горсовете в марте 2020 года Оксана Демченко, которая тогда была министром строительства и территориального развития, сказала: «Да, в Восточном микрорайоне выделяют участки для многодетных семей, но пока там построят дома… Разумнее будет сделать школу в Больничном городке, который ждет реновация».

О том, что земля многодетным северянам выделяется «дикая», власти знают. Только число таких семей растет, а бюджеты всех уровней за этим поспевают с трудом. Построить дорогу, провести воду, свет - все это многомиллионные задачи, а если все сложить, то и миллиарды накапают. «Дикие» места улицы Шевченко вместе с горожанами посмотрел вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

- Договорились с жителями, что в течение месяца проработаем конкретные действия и определим варианты финансирования для проектирования и строительства дороги, сетей водоснабжения и, конечно, электроснабжения. Проектированием улично-дорожной сети будет заниматься администрация Мурманска. На подготовку проектной документации потребуется порядка 25 миллионов рублей. Водоснабжение и электроснабжение обеспечим, скорее всего, за счет ресурсоснабжающих организаций в рамках договоров на техприсоединение. Будем искать варианты. В том числе воспользуемся новой опцией, которую предлагает правительство РФ, – инфраструктурными кредитами. Мы этот микрорайон подаем в заявку в Минстрой России. Постараемся в этом году определить источники финансирования и начать проектирование, чтобы в следующем году приступить к строительству, - отметил профильный министр после первого визита.

По итогам второго появились более конкретные решения. Так, «Мурманскводоканалу» поручили просчитать стоимость магистрального водовода и разводки. Также эксперты должны установить, что будет разумнее сделать: централизованную канализацию или септики?

Северяне с других участков тоже надеются, что и о них не забудут. А то так ведь и внуки могут появиться, пока строится дом для детей…

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