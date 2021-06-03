Фонд Росконгресс и Проектный офис развития Арктики (ПОРА) подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение подразумевает обмен информацией, поддержку и продвижение вопросов международного гуманитарного, делового, культурного и инвестиционного сотрудничества. Фото: Пресс-служба ПОРА

Проектный офис развития Арктики и Фонд Росконгресс совместно будут рассказывать россиянам о лучших международных практиках устойчивого развития и делиться опытом жителей российской Арктики, показывая, чем живет этот регион.

Соглашение подразумевает обмен информацией, поддержку и продвижение вопросов международного гуманитарного, делового, культурного и инвестиционного сотрудничества; мониторинг реализации национальных проектов в сфере образования, науки, культуры, экологии, молодежной политики; обмен информацией о планируемых мероприятиях, проектах и программах, направленных на развитие отношений в различных сферах; организацию и проведение совместных мероприятий, подготовку аналитических и иных материалов по вопросам, представляющим оказание экспертной, консультационной и информационной поддержки и т.д.

“Для нас важно, чтобы при поддержке ПОРА люди из труднодоступных арктических регионов в реальном времени показывали, чем живут эти удаленные территории. Мы также планируем осуществлять проекты в области продвижения арктического туризма» - говорит Александр Стуглев.

“Партнерство с фондом Росконгресс позволит нам теснее сотрудничать с другими регионами России, перенимать их опыт в развитии экономической, социальной и экологической сфер, который применим в Арктике” - добавляет генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий.

СПРАВКА

Проектный офис развития Арктики (ПОРА) — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр «ПОРА» создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России. ПОРА выступил базовой площадкой Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики для разработки Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года.

www.porarctic.ru

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением Президента Российской Федерации.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

www.roscongress.org

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