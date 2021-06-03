В Мурманской области взяли курс на сокращение свалок и увеличение числа парков

Глава региона обсудил с коллегами проблемы экологии. Фото: Правительство Мурманской области

Экологических проблем в Мурманской области хватает, однако мало-помалу они все же решаются. О том, какие меры по снижению нагрузки на природу сейчас предпринимаются в регионе и какие планируется осуществить в ближайшем будущем, рассказал губернатор Андрей Чибис на круглом столе «Арктика: актуальные экологические вопросы». Мероприятие прошло в рамках Невского международного экологического конгресса.

В обсуждении проблем охраны окружающей среды Севера приняли участие федеральные министры, руководители компаний, главы регионов. Модератором выступила заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Галина Карелова.

Убрать свалки и очистить воздух

В своем докладе глава региона затронул такие важные темы, как ликвидация накопленного ущерба, меры по снижению влияния на природу крупных предприятий, экологические аспекты газификации Заполярья.

Так, огромную роль в улучшении экологической обстановки в кольском крае сыграла совместная работа с местными компаниями по снижению количества выбросов в атмосферу. Речь идет, прежде всего, о программах модернизации производства «Норникеля» и Ковдорского ГОКа. - Нам удалось в рамках заключенных соглашений и специальных дополнительных преференций, инвестконтрактов регионального уровня добиться существенного сокращения вредных выбросов в атмосферу, - подчеркнул Андрей Чибис. – Мы в конце прошлого года закрыли плавильный цех в поселке Никель, а в Мончегорске модернизировали цех электролиза никеля. Не менее важным аспектом природоохранной деятельности стала поэтапная рекультивация старых свалок и мусорных полигонов, например, самой крупной за Полярным кругом свалки в Дровяном, на 36 гектаров. Ее начнут ликвидировать как раз в этом году. А в Териберке еще полтора года назад избавились от свалки, которая висела мертвым грузом 30 лет. И волонтеры продолжают заботиться о поморском селе на краю Земли – недавно там прошел масштабный туристический субботник, в котором участвовало более 300 волонтеров.

По словам губернатора, в Мурманской области снижение давления человека на окружающую среду происходит благодаря созданию и расширению сети природных парков. К слову, это помогает не только сохранить уникальную природу Севера, но и обеспечивает развитие туризма.

По словам губернатора, в Мурманской области снижение давления человека на окружающую среду происходит благодаря созданию и расширению сети природных парков Фото: Правительство Мурманской области

Без мазута и старых судов

Ключевой задачей в сфере экологии глава Мурманской области назвал уход от мазутозависимости и переход заполярной энергетики на иные виды топлива. - Использование мазута, с учетом текущей ситуации, абсолютно, на наш взгляд, нерационально, неэффективно, а самое главное, что сейчас мазутные источники теплоснабжения являются фактически основным загрязнителем экологии в Арктике. В рамках поручения председателя правительства РФ Михаила Мишустина мы детально прорабатываем вопрос и очень надеемся, что будет принято решение о переводе Мурманской области на газ. Это радикально снизит выбросы в атмосферу, что сократит платежи для населения, а значит, сможет удержать на Севере людей, обеспечит рабочие места местными трудовыми кадрами, - отметил глава региона.

Помимо этого, в числе приоритетных задач улучшения экологического состояния Кольского полуострова стала очистка Кольского залива от старых затонувших судов, которых лежит на дне не меньше сотни. Напомним: водоем хотят избавить от металлолома в рамках нацпроекта «Экология». Чтобы реализовать важное дело, необходимо 2,7 миллиарда рублей.

Огромную поддержку в ликвидации накопленного ущерба также оказывает Северный флот. Только за 2020 год военнослужащие собрали более 300 тонн металлолома на разных территориях региона.

- Экологическая повестка является одним из наших ключевых приоритетов, и, развивая экономику, мы стремимся сократить ту нагрузку, которая сложилась за счет старых производств, перейти на другие виды топлива и улучшить качество жизни людей за счет хорошей экологии, - подытожил свое выступление губернатор.

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