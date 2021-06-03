Мало кто помнит: Братскую могилу между Кировском и Апатитами приведут в порядок

Воинское захоронение приведут в порядок к ноябрю этого года. Фото: Администрация города Апатиты

На прошлой неделе стало известно, что на автодороге Апатиты - Кировск в районе 16-го километра реконструируют мемориал на воинском захоронении. Те, кто часто ездит в эти города, знают о самой северной буддистской ступе, что находится как раз в том районе, но ничего не слышали о воинском захоронении. Редакция «КП»-Мурманск» вместе с Историко-краеведческим музеем Кировска решила поднять хоть какие-то данные об этой братской могиле.

Эвакуационные госпитали Кировска

Фронт на Кольском полуострове развернулся в двух направлениях - Кандалакшском и Мурманском. А в Кировске в те годы были открыты военные госпитали для тех, чьи раны требовали долгого и обстоятельного лечения. В Кировске были развернуты три таких эвакуационных медучреждения - № 1442, 1445 и 1021. Госпиталь № 1442 занимал помещение средней школы № 1. Ведущим хирургом в нем была Анна Михайловна Бересневич. Госпиталь № 1445 располагался в школе № 12 (теперь это школа № 3). В конце 1943 года его перевели из Кировска на Харьковское направление. Госпиталь № 1021 сначала открыли в Мурманске, а потом развернули в поселке Кукисвумчорр на базе школ № 4 и 5.

Кировская больница в годы войны стала центром для обучения сельских врачей области, на базе санэпидстанции и дезпункта шла подготовка лаборантов и санитарных фельдшеров. Сами медики заботились о подготовке к зиме и питании больных – для этого они на 78 гектарах выращивали сотни тонн картофеля и капусты.

Не хватало не только еды, но и перевязочного материала. Бинты стирали и дезинфицировали вручную. Вера Павловна Муромцева восстановила более 10 тысяч метров бинтов. За это в 1943 году ее наградили значком «Отличник санитарной медслужбы».

«Я еще никогда не целовал девушку»

С 1941-го по 1943 год основными ранеными были солдаты с Кандалакшского направления. По воспоминаниям северян, это были совсем молодые ребята, которые мучительно стеснялись молодых сестричек, выпускниц Кировской фельдшерско-акушерской школы. Медсестра Анна Тарынина вспоминала, что некоторые от смущения накрывали лица одеялами, когда девушки входили в палату.

А одна из медсестер, Полина Неробова, рассказала свою историю первого поцелуя в военном госпитале: «Безнадежных раненых помещали в шоковую палату. Во время врачебного обхода один такой безнадежный, совсем юноша, сказал врачу: «Доктор, я еще никогда не целовал девушку. Пусть медсестра меня поцелует…» Наш хирург, умный и добрый человек, распорядился: «Полина, наклонись к нему, поцелуй». Вот так и случился мой первый поцелуй с парнем. Через несколько часов он умер от гангрены».

Медсестра Людмила Павловна Пучкова вспоминала: «Один раз привезли группу обмороженных партизан (не помню, из какого отряда). Это были обморожения 3-4 степени, после чего следует ампутация. Обморожены были руки и ноги. Среди них была их медсестра, Маша Попова, двадцати лет. Это было зимой 1942-1943 года. Весной 1943 года привезли партию истощенных заключенных, изъявивших желание идти на фронт. Их физическое состояние нормализовали полтора или два месяца».

Впервые упоминается о возложении цветов к братской могиле на 16-м километре в газете «Кировский рабочий». Фото: Вера СЛОНСКАЯ

98 фамилий

Кладбище, о котором наш рассказ, раскинулось на территории 400 квадратных метров. И захоронены там, по разным источникам, то ли 94, то ли 99 воинов, умерших в эвакуационных госпиталях Кировска.

Учетная карточка воинского захоронения 2003 года называет это место так: «Мемориальный комплекс 94 воинам, умершим в госпиталях во время ВОВ». В самой же карточке указано, что есть приложение на 99 фамилий. В музее нашли список из 98. Всех знали поименно.

К сожалению, не у всех сохранились даты рождения, но мы нашли трех воинов, которые родились еще в 19 веке: Калашников Николай Иванович и Брагин Федор Емельянович (оба 1898 года рождения), Боголюбов Анатолий Федорович, 1897 года рождения. Самому молодому на момент начала войны было 20 лет, умер Константин Коновалов в 1943 году.

У многих есть только фамилия и дата смерти. Очень много рядового состава. Выделяются из всего списка матрос Ардалиан Трапезников, партизан Михаил Бурых и майор Иосиф Рубаненко.

Бюрократическая история

Памятник на захоронении был установлен в 1951 году, по данным из книги «На перекрестках памяти», соавтором которой был недавно ушедший от нас Михаил Орешета.

В учетной карточке воинского захоронения памятник описан как «Воин со склоненным знаменем и мать с ребенком на руках и обелиск со звездой наверху». Его высота 2 метра 86 сантиметров.

Впервые упоминается о возложении цветов к братской могиле на 16-м километре в газете «Кировский рабочий», в номере № 55 от 11 мая 1955 года. Возложение венков проходило 9 Мая. Проникнитесь духом газет того времени: «Первыми возложили венок представители коллективов коммунальных предприятий. Затем были возложены венки от артели «Заполярный артельщик», артели «Объединенный труд», горисполкома и других организаций».

В 1956 году решением Кировского горисполкома о содержании воинских могил и кладбищ было принято объединить летом 1956 года два места захоронения воинов Советской Армии на городском кладбище в одно. Содержание и уход за кладбищем были закреплены за командиром воинской части № 64378. Кировский горисполком просил Мурманский облисполком дать указание облпроекту для составления технической документации фундаментальной ограды кладбища.

Небольшое отступление: в этом же месте находится кладбище спецпереселенцев. В 1930 году на строительство комбината «Апатит» и города Хибиногорска были направлены спецпереселенцы, в основном раскулаченные крестьяне. В начале 1930 годов была очень высокая смертность среди ссыльных. Их хоронили как раз на этом участке – в районе 16-го километра автодороги Апатиты - Кировск. Потом уже это место стало городским кладбищем.

Захоронения того периода сохранились частично. Сколько человек нашли здесь покой, точно неизвестно. Часть имен сохранилась в списках спецпереселенцев. В 2005 году рядом установили памятник спецпереселенцам, погибшим при сходе лавины в 1935-м и 1938 годах.

А еще в этом месте в 1989 году Хибинским отделением общества «Мемориал» был установлен первый деревянный памятный крест жертвам политических репрессий. Потом меняли его дважды – в 2007-м и в 2014 годах. Площадка у креста является традиционным местом проведения ежегодных памятных мероприятий 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий.

Реконструкцию братского захоронения будет проводить ООО «Мурман-Гранит» из Мурманской области. Фото: Администрация города Апатиты

Недалекое будущее

Реконструкцию братского захоронения будет проводить ООО «Мурман-Гранит» из Мурманской области. Муниципальный контракт заключили на сумму 12,8 миллиона рублей.

Работы запланированы по 31 октября 2021 года. По проекту должны установить мемориальные тумбы с основанием, памятник, цветник под два одиночных захоронения из гранита, обелиск со звездой наверху из гранита, инкрустацию в виде пятиконечной звезды из красного литьевого мрамора.

Реставрировать будут и саму скульптурную группу, уложат газон и установят ограждения. Бордюрный камень и брусчатка должны быть выполнены из гранита.

Но самое главное: подрядчик должен нанести персональные сведения обо всех захороненных - 98 воинах.

Редакция «КП»-Мурманск» благодарит Историко-краеведческий музей города Кировска за сотрудничество при подготовке материала.

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