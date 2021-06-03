Владимир Путин отметил обновление состава партии “Единая Россия”

По словам Владимира Путина, предложения граждан, полученные на праймериз, станут основой для последующей работы лидеров праймериз и ЕР в целом. Фото: Пресс-служба ЕР

Свою точку зрения Владимир Путин озвучил на встрече с руководством партии и общественниками, которые стали лидерами праймериз.

По словам Путина, “Единая Россия” не уходит от честного и прямого разговора с гражданами. “Праймериз позволяет не только отбирать кандидатов, но и непрерывно развивать партию, привлекать в ее ряды максимальное количество сторонников, единомышленников, молодых людей”, - сказал глава РФ.

Отмечается, что предварительное голосование ЕР стало самым масштабным в ее истории, а также в истории российской политической системы. Около 12 млн избирателей проголосовали за кандидатов, которые представят “Единую Россию” на сентябрьских выборах, пишет nashgorod.ru.

В предварительном голосовании приняли участие рекордное количество кандидатов: более 14 тыс. - на все уровни выборов, свыше 5,5 тыс. - на выборы в Госдуму. Треть из них никогда до этого не принимала участие в политике.

По заявлению Дмитрия Медведева, председателя ЕР, после того, как Путин поддержал предложение партии об участии волонтеров в политике, на предварительное голосование выдвинулось рекордное число общественников и волонтеров. Из их числа оказался каждый третий кандидат.

Многие из общественников изнутри увидели проблемы граждан. По словам председателя Российского союза сельской молодежи, победителя праймериз ЕР в Мордовии Юлии Оглоблиной, население боится, что закон о бесплатной газификации до участков домов затянется. А по мнению председателя “Совета Матерей”, эксперта ОНФ Татьяны Буцкой, пора ввести общие правила, которые позволят определять многодетные семьи по всей РФ и расширять программы маткапитала.

По словам Владимира Путина, предложения граждан, полученные на праймериз, станут основой для последующей работы лидеров праймериз и ЕР в целом. “Граждане делились наболевшим, проблемами, с которыми ежедневно сталкиваются”, - сказал он.

Как сообщает сайт ER.RU, предложения лидеров праймериз станут частью предвыборной программы ЕР. Ее основу составят положения послания Владимира Путина. 19 июня в Москве съезд партии утвердит проект предвыборной программы, а далее его вынесут для широкого общественного обсуждения.

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