Соблюдайте меры профилактики африканской чумы свиней

Хозяйственная свинка

Вирус африканской чумы свиней очень устойчив во внешней среде и способен сохраняться до 100 и более дней в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней – в ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус остается жизнеспособным 15 лет. На досках, кирпиче и других материалах вирус может сохраняться до 180 дней. При этом болезнь высоко заразна, и распространяется не только зараженными животными, но и через предметы ухода, воду и пищу.

Чтобы не допустить заноса и распространения АЧС на новые территории, необходимо соблюдать меры профилактики.

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует, что с 1 января 2021 года вступили в силу «Ветеринарные правила содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации», утвержденные Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 21 октября 2020 года N 621.

В соответствии с правилами, владельцам хозяйств необходимо обеспечить безвыгульное содержание свиней либо выгул свиней в закрытом помещении или под навесами, исключающий контакт свиней с другими животными, включая птиц.

Также необходимо соблюдать иные ветеринарные и санитарные меры.

Стены, перегородки, покрытия свиноводческих помещений в хозяйствах должны быть устойчивыми к воздействию дезинфицирующих веществ и повышенной влажности, не должны выделять веществ, способных нанести вред здоровью свиней.

Навоз необходимо убирать и складировать на площадках для биотермического обеззараживания, расположенных на территории хозяйства.

Запрещается использовать заплесневелую и (или) мерзлую подстилку для содержания свиней в хозяйстве, а также подстилку, загрязненную веществами, способными нанести вред здоровью свиней при контакте.

Для дезинфекции обуви вход в свиноводческое помещение оборудуется приспособлениями или устройствами, обеспечивающими дезинфекцию подошвы обуви при входе и выходе из свиноводческого помещения (дезинфекционные коврики, пропитанные дезинфицирующими растворами, или ванночки с дезинфицирующими растворами, или оборудование для автоматической мойки и дезинфекции подошв обуви).

Дезинсекция, дезакаризация и дератизация свиноводческих помещений должны проводиться не реже одного раза в год, а также при визуальном обнаружении насекомых, клещей, грызунов либо выявлении следов их пребывания (покусов, помета).

При посещении свиноводческих помещений и обслуживании свиней должны использоваться чистые продезинфицированные рабочие одежда и обувь. Запрещается выходить в рабочих одежде и обуви за пределы территории хозяйства, а также выносить их за пределы территории хозяйства.

Корма и кормовые добавки, используемые для кормления свиней, должны соответствовать ветеринарно-санитарным требованиям и нормам. Для поения свиней и приготовления кормов для них должна использоваться питьевая вода.

Пищевые отходы, используемые для кормления свиней, должны подвергаться термической обработке (проварке) в течение не менее 30 минут после закипания.

Свиньи, содержащиеся в хозяйствах, подлежат учету и идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии.

Болезнь может быть завезена на новые территории вместе с живыми свиньями и поросятами или продукцией свиноводства, не прошедшими необходимых исследований и экспертиз. Не приобретайте живых свиней и поросят, а также продукцию свиноводства в местах несанкционированной торговли и без ветеринарных сопроводительных документов. Покупатель вправе потребовать у продавца такие документы и проверить соответствие данных в них.

Вакцины от АЧС не существует, и единственный способ избежать распространения заболевания – строго следовать всем ветеринарно-санитарным требованиям.

По возникающим вопросам обращайтесь в отдел ветеринарного надзора по Республике Карелия, Архангельской области, Республике Коми и Ненецкому автономному округу Управления в Петрозаводске - (8142) 56-60-20.

Пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора