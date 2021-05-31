Подарок обогатителям

В этом году звание лучшего получил дробильщик АНОФ-2 Иван Коржаков. Фото: Александр Тимощук

Повеселиться на День Химика в Апатиты приезжали гости со всего региона. Праздник получился ярким – на целый день центр города стал большой шоу-площадкой с высокой концентрацией полюбившихся северянам активностей. А после традиционной торжественной части чествования лучших работников Кировского филиала АО «Апатит» (группа «ФосАгро») горожан ждал музыкальный подарок – концерт известной поп-группы «A-STUDIO» и других исполнителей.

Самыми первыми тружеников фабрик КФ АО «Апатит» поздравили спортсмены, устроив в их честь костюмированный велопарад по центральным дорогам города. Фото: Александр Тимощук

Праздник на каждом шагу

Этого дня с нетерпением ждали многие. Ведь в прошлом году День Химика прошел в онлайн-формате, и 29 мая северяне с радостью окунулись в кипучую атмосферу профессионального праздника обогатителей. Самыми первыми тружеников фабрик КФ АО «Апатит» поздравили спортсмены, устроив в их честь костюмированный велопарад по центральным дорогам города. Мероприятие приурочили к 20-летию «ФосАгро».

В полдень на улицы начал прибывать народ – на один день весь центр города стал полностью пешеходным, и каждый квадратный метр был занят активностями. Стоит приблизиться к актерам уличных театров в фантасмагорических костюмах – тут же становишься частью перформанса. В «Лаборатории праздничного костюма» можно собственноручно соорудить парадную одежду и приодеться соответственно случаю. У президиума Федерального исследовательского центра КНЦ РАН наблюдалась наибольшая концентрация ребятни – там развернулась лаборатория «Плюмбум шоу». Профессор в разноцветном халате учил детишек делать азотную ракету и ставил другие зрелищные опыты. А соседний стол оказался в эпицентре пенной вечеринки – всё и все вокруг него оказались покрыты толстым слоем мыльных пузырей. Пресытившись чудесами, на которые способна наука химия, можно было начать творить – мастера декоративно-прикладного творчества с готовностью открывали гостям праздника секреты самых разных сувенирных техник. Самые маленькие северяне веселились на батутах и каруселях, а проголодавшихся горожан радушно встречали многочисленные уличные кафе.

У президиума Федерального исследовательского центра КНЦ РАН наблюдалась наибольшая концентрация ребятни – там развернулась лаборатория «Плюмбум шоу». Фото: Александр Тимощук

Традиционно в День Химика в Апатиты прибыли несколько известных творческих коллективов: три уличных театра Пэжо «Art Group», «Солу» и «Аспектр», кавер-группа «Москва», трибьют-группа To Depeshe Mode «Devotees», экспрессивное шоу «Зеркальные люди» и гвоздь развлекательной программы - поп-группа «A-STUDIO».

«Моё, наследственное»

Ключевая часть праздника – награждение лучших работников по итогам года и раскрытие центральной интриги – имени лучшего обогатителя года, которого у сцены весь день ожидал приз - новенький автомобиль «Skoda Rapid». В этом году звание лучшего получил дробильщик АНОФ-2 Иван Коржаков. Специалист трудится на предприятии 13 лет и шесть раз побеждал на производственном конкурсе «Лучший по профессии». От звания «Лучший молодой работник» в 2013 году вырос до характеристики «один из самых опытных сотрудников дробильного отделения». Иван Коржаков владеет несколькими смежными профессиями, он инструктор производственного обучения. А дома - любящий муж и отец двоих дошколят.

Ключевая часть праздника – награждение лучших работников по итогам года и раскрытие центральной интриги – имени лучшего обогатителя года. Фото: Александр Тимощук

- У меня вся семья – фабричная, - рассказал Иван Коржаков, - Дед с бабушкой работали на АНОФ-1 и АНОФ-2, отец и старший брат тоже обогатители. Вопроса «Кем быть?» не стояло. А когда познакомился с производством вживую, окончательно понял, что это моё, наследственное. Горжусь, что принадлежу к династии обогатителей, и очень благодарен наставникам и коллегам за то, что приняли в этот замечательный трудовой коллектив и научили всему, и руководителям фабрики и предприятия, что взяли на работу и оценили.

В этом году звание лучшего получил дробильщик АНОФ-2 Иван Коржаков. Фото: Александр Тимощук

Высокие гости

Предприятие «Апатит» более 90 лет добывает и перерабатывает высокосортное сырье для производства на заводах «ФосАгро» экологически чистых минеральных удобрений. Сегодня они представлены в более чем ста странах мира. И День Химика – повод для признания побед и заслуг коллектива предприятия перед всей страной, убежден директор КФ АО «Апатит» Андрей Абрашитов.

- Обогатительное производство КФ АО «Апатит» представлено коллективами АНОФ-2 и АНОФ-3. Это аналитики и метрологи, энергетики и механики, транспортники, - взял слово на торжественной церемонии Андрей Юрьевич. - Благодарю вас за труд, ответственность и профессионализм, любовь и преданность родному предприятию. Благодаря вам у нас есть возможность развиваться и с уверенностью смотреть на десятилетия вперед!

После традиционной торжественной части чествования лучших работников Кировского филиала АО «Апатит» (группа «ФосАгро») горожан ждал музыкальный подарок – концерт известной поп-группы «A-STUDIO» и других исполнителей. Фото: Александр Тимощук

В этом году День Химика прошел под знаком важного юбилея – 20-летия компании «ФосАгро», в состав которой входит КФ АО «Апатит». И в адрес работников предприятия прозвучало особенно много теплых поздравлений. На церемонии чествования обогатителей присутствовали высокие гости: заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, заместитель председателя Мурманской областной Думы Василий Омельчук, глава города Апатиты Алексей Гиляров и председатель ОПО «ФосАгро-Апатит» Алексей Игумнов. По видеосвязи к поздравлениям с профессиональным праздником работников фабрик КФ АО «Апатит» присоединился и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- День Химика – особый праздник для Кольского полуострова, – обратился к обогатителям Андрей Владимирович. - Благодаря вашему самоотверженному труду развивается промышленность в регионе и его экономика, меняется качество жизни северян. Спасибо вам за это, и дальнейших вам трудовых успехов!

По традиции ко Дню Химика в КФ АО «Апатит» наградами различного уровня поощрены несколько десятков сотрудников.

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