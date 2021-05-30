10 советов по отдыху на Кольском полуострове для «дикарей»

Крайний Север потому и назван крайним, что здесь все немного отличается от средней полосы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Отдых с палатками – это прекрасный способ разнообразить свою отрегулированную жизнь. Здесь много неожиданностей, выходов из зоны комфорта и вызов самому себе. А еще вас ждут сон на свежем воздухе, запах костра и море впечатлений.

Однако в Заполярье отдых с палатками обладает некоторыми особенностями, которые надо учитывать, и в этой статье мы об этом расскажем.

Очень хрупкая природа

Крайний Север потому и назван крайним, что здесь все немного отличается от средней полосы: лето короче, деревья ниже и реже, растительность более бедная. Любое воздействие на природу будет иметь необратимые последствия, потому что людей с каждым годом приезжает все больше, а за короткое северное лето природа восстанавливаться не успевает.

Вырубленные ради костра деревья вырастут заново только лет через пятьдесят, травяной покров тундры, по которой проезжают машины, не восстанавливается, а превращается в песок. Например, территория возле водопада в Териберке раньше была вся зеленой. Сейчас это один сплошной песок и камень.

Поэтому с осторожностью выбирайте места для парковки машин. Иногда лучше пройти несколько метров, чем проехать. Не стоит подрубать мешающие вам деревья или парковаться на зеленых зонах. Современные крутые коврики заменят вам лапник, а если вы на машине, то можно взять изоляционные квадраты – они компактные, удобные и теплые.

Обратите внимание, что многие места, которые вы посещаете - это уникальные памятники природы, национальные парки или заказники. Не стоит залезать на Двух братьев (скалы на полуострове Рыбачий), собирать аметисты на мысе Корабль и ловить краба без разрешения.

Некоторые растения, которые для вас могут казаться привычными, для Мурманской области могут оказаться редкими и занесены в региональную Красную книгу, как золотой корень, например. И да, у нас не встречаются ложные грибы.

Туалеты

Это очень больная тема, ведь обустроенных туалетов нет даже во многих очень туристических местах. Иногда места вокруг стоянок напоминают минное поле или общественный туалет в деревне Гадюкино. Две вещи позволят вам остаться в гармонии с природой и оставить место после себя пригодным к посещению другими людьми.

Первое – это отказ от влажных салфеток. Конечно, гигиена – дело хорошее, но туалетная бумага и кружка теплой воды, которую можно согреть на костре, вполне решают дело. Дело в том, что влажные салфетки слишком долго разлагаются в природе. А с учетом того, что растительности высокой у нас нет, все использованные салфетки годами лежат и перекрывают растениям ход.

Второе – это маленькая садовая или саперная лопатка. Это достижение человечества позволяет скрыть все результаты жизнедеятельности без особого ущерба для природы.

Кстати, имейте ввиду, что в некоторых местах кустов нет. От слова совсем. Например, в Териберке на побережье. Местами там даже не спрятаться от посторонних глаз. Поэтому стоит внимательнее выбирать место под палатку.

Утепление

Собираясь летом на север, одевайтесь не по-летнему, а по зимнему. Да-да. Спальник лучше брать зимний, с экстримом до -10. В арсенале должны быть хорошее термобелье, термоноски, теплые перчатки, шапка. Принцип одежды «капуста-стайл»: больше слоев – больше тепла.

Не поленитесь взять зимние утепленные штаны и зимнюю куртку, wind-stop. Потом вы вспомните меня добрым словом. Северяне – это не те, кто не мерзнет, а те, кто умеет тепло одеваться. Принцип очень простой – раздеться всегда проще, чем утеплиться. Это позволит не тратить силы на поддержание костра всеми возможными средствами, а обойтись во многих случаях горелкой.

Насекомые

Насекомых у нас немного. Чем севернее, тем видов встречается меньше. Практически нет змей (только занесенная в Красную книгу гадюка) и серьезных пауков. Но самые надоедливые – это комары. Их много. Очень много. Поэтому репеенты – это наше все. Кстати, в отличие от средней полосы и юга у нас комары активны круглосуточно. Есть небольшая хитрость: поставить палатку в ветреном месте – так не будет сдувать на стоянке.

Клещей официально у нас тоже нет, но в местах, близких к Карелии, в теплое лето стоит быть осторожными – границы между регионами существуют только на бумаге.

Имеет смысл запастись водой заранее. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Животные

Чаще всего можно встретить в лесу медведей. Они приходят на запах еды, особенно сладкой. Чем больше медведь, тем меньше он боится людей. Особо опасны медведицы с медвежатами, поэтому лучше с ними не пересекаться. Посмотреть, где больше всего обитает мишек на Кольском полуострове, можно здесь.

Часто на стоянки приходят лемминги – полевые мышки. Они тоже заходят в поисках еды и даже прогрызают палатки.

Остерегайтесь лис. Если они выходят к людям, то скорее всего они больны бешенством, и оно в активной фазе.

Намокнуть и высохнуть

Очень простое правило на Севере: если есть хоть 10% вероятности того, что пойдет дождь, то надо подготовиться. Резиновые сапоги – идеальное решение для любого случая, очень неудобное для дальних переходов. Хотя я видела туристические группы из Мончегорска, которые ходили на Сейдозеро исключительно в резиновых сапогах летом. И, знаете, мы им завидовали.

Палатка должна быть двойной и в идеале так, чтобы внутренняя часть крепилась последней к тенту. Дождевики и запасные комплекты одежды очень выручают в затяжные дождливые дни.

Связь

В нашем регионе есть места, где вообще нет связи. Из всех операторов-гигантов лучше всего пока покрывает область Мегафон, особенно в удаленных уголках региона. Но, например, на полуостровах Рыбачий и Средний вы легко можете поймать норвежский роуминг – стоит быть внимательнее и осторожнее, а то цены очень кусаются.

Приграничные районы

В некоторых местах нашей области есть ограничения на передвижения. Такие территории, как Лиинахамари, мыс Немецкий, ЗАТО Островной требуют предварительного согласования с пограничным управлением. Будьте внимательны, двигаясь в сторону Рыбачьего, там точно понадобятся паспорта. В той территории есть ограничения на передвижение лиц с иностранным гражданством.

Безопасность

Игнорировать этот пункт не стоит, особенно если вы отправляетесь в горы или места, не покрытые связью – имеет смысл связаться с МЧС и зарегистрировать свою группу. Так же стоит проверить ремкомплект для автомобиля, потому что некоторые дороги оставляют желать лучшего, например, в сторону Рыбачьего, Дальних Зеленцов, Варзуги. Зимой стоит помнить, что некоторые дороги в Мурманской области закрывают во время сильных снегопадов. А в горах легко сходят лавины.

Вода

Вода на Кольском полуострове очень чистая, за исключением промышленных районов. И мягкая. Во всяком случае, мы сами ее на природе дополнительно не очищаем, даже если в ручье она кажется желтоватой – это такой минеральный состав. Микробов у нас тоже в воде маловато – слишком холодно, поэтому пить ее можно даже некипяченую. Но это уже на ваше усмотрение.

Выбирайте внимательно места под палатки – оно может быть очень удобным, а источника питьевой воды не быть. Имеет смысл запастись водой заранее.

Вот вроде бы и все советы. Они несложные и при должной сноровке и смекалке совершенно необременяющие. Минимум упаковки, мусора и пластика, максимум внимания к окружающей вас природе – и ваше путешествие будет в радость всем.

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