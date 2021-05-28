В электронном предварительном голосовании ЕР приняли участие почти 5 млн человек

Наблюдать за подсчетом голосов можно в режиме реального времени. Фото: Пресс-служба ЕР

Предварительное голосование «Единой России», которое в текущем году впервые организуется в электронном формате по всей стране, закончится 30 мая. За первые четыре дня в нем уже успели поучаствовать почти пять миллионов человек. Это стало рекордным значением для России.

Как считают эксперты, партии удалось создать удобную инфраструктуру для проведения голосования в формате онлайн. В результате еще до завершения процедуры ее участниками стали в четыре раза больше избирателей, чем, например, на всероссийском тестировании, которое в середине мая было проведено Центризбиркомом. Тогда результат составил 1,2 миллиона человек, сообщает Nashgorod.

Как полагает руководитель Фонда информационной демократии, глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ России Илья Массух, «Единая Россия» создала уникальную для РФ систему. При этом она вызывает доверие у граждан, которые могут проверить при помощи индивидуального ключа шифрования после озвучивания результатов, правильно ли был учтен их голос.

Верификация посредством «Госуслуг» существенно повышает легитимность процедуры. У организаторов голосования нет доступа к результатам, поскольку они зашифрованы и имеют защиту от вмешательства и накрутки, что обеспечивается технологией блокчейн. Таким образом сохраняется тайна голосования.

Наблюдать за подсчетом голосов можно в режиме реального времени.

«Численность участников электронного предварительного голосования «Единой России» позволяет сделать вывод о том, что процедура действительно окажет влияние на ход думской кампании. Около пяти миллионов проголосовавших за четырехдневный период – это весьма значимые цифры», - подчеркнул гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

В праймериз ЕР могут принять участие избиратели, которые прошли регистрацию на официальном портале процедуры pg.er.ru до 12 ночи 28 мая по местному времени. Подсчет голосов стартует вечером 30 мая, сразу после окончания процедуры во всех регионах, когда будут соединены ключи электронного шифрования. Как передает портал ER.ru, окончательный результат будет озвучен в начале июня.

Член регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования в Мурманской области Татьяна Сахарова рассказала, что предварительное голосование «Единой России» на территории Мурманской области проходит в электронном виде. В основе процедуры - технология блокчейн.

Она защищает данные от редактирования и любого вмешательства.

"На сегодняшний день свыше 25% от общего числа избирателей области, которые верифицировали свои аккаунты на портале PG.ER.RU, выбрали тех, кто представит партию в Государственной думе, Законодательном собрании региона и на дополнительных выборах в Совет депутатов Мурманска по 2-мандатным округам № 1 и № 9.

Возможность стать избирателем есть у всех желающих до 28 мая, а проголосовать – до 30 мая включительно. Во многих округах конкурируют действующие депутаты и молодые начинающие политики, участники кадрового проекта партии «ПолитСтартап», представители региональных общественных организаций, молодежных объединений, вчерашние волонтеры, проявившие себя в борьбе с пандемией. 43% участников предварительного голосования - беспартийные. Они включаются в политическую жизнь, чтобы реализовать свой потенциал и собственные идеи", - отметила Сахарова.

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