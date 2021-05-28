Глава Минприроды оценил экологический эффект инвестпроектов ФосАгро

В рамках форума его участники обсудили экологическую ситуацию в регионе и ознакомились с итогами природоохранных мероприятий, проводимых крупнейшими предприятиями индустриальной столицы Вологодчины. Фото: Пресс-служба ФосАгро

В рамках состоявшегося в Вологодской области первого Всероссийского экологического форума «Экосистема-2021» Александр Козлов посетил череповецкий производственный комплекс компании.

В рамках форума его участники обсудили экологическую ситуацию в регионе и ознакомились с итогами природоохранных мероприятий, проводимых крупнейшими предприятиями индустриальной столицы Вологодчины.

Один из ее флагманов – череповецкий производственный комплекс группы «ФосАгро», где за последние пять лет был реализован ряд инвестпроектов, каждый из которых нес в себе весомую экологическую составляющую. Крупнейшие среди них - ввод в эксплуатацию в 2017 году третьего по счету агрегата аммиака, производства гранулированного карбамида и биохимических очистных сооружений, а также реконструкция производства фтористого алюминия с увеличением мощности с 47 до 52 тыс. тонн в год, которая была завершена в 2018 году. На экологической обстановке в регионе позитивно сказались и ряд модернизаций производственных мощностей комплекса, основная часть которых проводилась в рамках федерального проекта «Чистый воздух». В частности, техперевооружение производства серной кислоты и минеральных удобрений позволило существенно снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

- ФосАгро считает экологическую безопасность производства своим безусловным приоритетом, - подчеркнул генеральный директор АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Александр Гильгенберг. – Большое внимание экологическим вопросам уделяется в Стратегии развития «ФосАгро» до 2025 года, которая предполагает строительство высокотехнологичных производств. Так, в 2016-2020 годах компания направила на реализацию проектов и внедрение технологий, имеющих природоохранный эффект более 33,7 млрд рублей, в том числе более 15,65 млрд рублей – в Череповецком производственном комплексе. При выборе направлений технологического развития ключевым фактором является их экологический аспект.

«Чистый воздух» для Вологодчины

В ходе своего визита Александр Козлов посетил ряд производственных и инфраструктурных объектов Череповецкого химического комплекса ФосАгро, в том числе крупнейший в Европе третий агрегат аммиака, установку по производству гранулированного карбамида и биолого-химические очистные сооружения замкнутого цикла – одни из крупнейших в Северо-Западном округе, а также ключевые объекты второго этапа инвестиционной программы компании – сернокислотное производство и цех фтористого алюминия.

- В результате сегодняшней поездки на объекты «Северстали» и «ФосАгро» я сделал вывод, что компании находят возможность и вкладываются в науку, разрабатывают новые технологии, которые позволяют следить за экологической повесткой и ее улучшением. На фоне отдельных требований некоторых производителей смягчить природоохранное законодательство эти компании наглядно демонстрируют применение передовых технологий, при которых вполне возможно соблюдение существующих норм – с точки зрения и выбросов в воду, и выбросов в воздух. Просто нужно над этим неуклонно работать, - отметил по итогам визита на предприятие глава Минприроды.

В рамках форума «Экосистема-2021» представители федерального ведомства, промышленных компаний и местных властей продолжили обсуждение перспектив реализации федерального проекта «Чистый воздух», направленного на улучшение экологической ситуации в регионе.

- Сегодня с министром природных ресурсов и экологии РФ мы обсудили реализацию комплексного плана по снижению антропогенного воздействия на окружающую среду города Череповца. Все наши крупнейшие природопользователи – компании «Северсталь», «ФосАгро», Череповецкий фанерно-мебельный комбинат и другие предприятия в полном объеме выполняют комплексный план, - подчеркнул губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - По уровню 2017 года совокупный выброс загрязняющих веществ в атмосферу города снижен почти на 12%. Реализовано 16 крупных природоохранных мероприятий на общую сумму почти 10 миллиардов рублей. Еще 18 мероприятий у нас в планах, что позволит нам к 2024 году достичь целевых показателей Указа Президента по снижению валовых выбросов до 22%.

География чистоты

Принципы устойчивого развития, ключевой из которых – ответственное отношение к окружающей среде, составляют основу стратегии развития ФосАгро. Компания стремится к лидерству в области ESG и последовательно реализует политику, направленную на сохранение природных ресурсов и ограничение влияния на окружающую среду на всех своих производственных площадках.

Так, в Мурманской области, в Кировском филиале АО «Апатит», отдельный акцент руководство предприятия делает на экономии электроэнергии путем перевода подразделений горно-обогатительного комбината на светодиодное освещение. Эта технология применяется на обогатительных фабриках. АНОФ-3 уже перешла на светодиодное освещение, а в этом году обновление ждет территорию АНОФ-2. Благодаря такому решению удалось в 2-2,5 раза снизить затраты на освещение, а также сократить углеродный след в готовой продукции компании. Помимо этого, с января 2021 года Кировский филиал «Апатита» получает электроэнергию, выработанную на гидроэлектростанциях ТГК-1. Ее объем составляет 100 МВт, в результате чего более 60% продукции комбината уже выпускается с использованием «зеленой» электроэнергии.

Помимо этого, ФосАгро активно участвует в международных экологических проектах, что позитивно сказывается на ее ESG-рейтингах. Так, в мае 2021 года MSCI ESG повысил рейтинг ФосАгро до «А» с уровня «ВВВ».

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