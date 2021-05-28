Празднование Дня Мурманской области в 2021 году: программа, дата, место, афиша

Массовые гуляния и мероприятия состоятся 29 мая в разных точках Мурманска. Фото: Антон ЗАБИРОВ

28 мая Мурманская область отмечает 83 года со дня образования. К дате запланирована насыщенная программа празднования. Рассказываем, что, где и когда пройдет.

Массовые гуляния и мероприятия состоятся 29 мая в разных точках Мурманска.

В 15.00 на Пяти Углах можно будет увидеть хореографическую зарисовку «Северное сияние» в исполнении ансамбля танца «Радость». Праздник продолжит театрализованный концерт творческих делегаций 11 муниципалитетов Мурманской области. Зрителей также ждет тематический флэшмоб «На Севере – жить!» с участием вокального ансамбля «Тоника» и хореографических коллективов североморского Дворца культуры «Строитель», Дома детского творчества им. Саши Ковалева и Областного Дворца культуры им. Кирова.

В 18.30 на сцену выйдут гости праздника – группа IOWA, а на 19.30 запланировано выступление DJ Решетникова. Праздничный концерт также приурочат к "Последнему звонку", который отменили 22 мая из-за погоды. Кроме того, на площади будут работать интерактивные площадки. Площадка «На Севере ЗОЖ» на деревянных помостах справа от сцены предложит горожанам спортивные аттракционы и конкурсы. Площадка «Цветные истории об Арктике» на пешеходной зоне вдоль ул. Ленинградская пригласит детей к творческим конкурсам. На площадке «Поздравим вместе» на деревянных помостах слева от сцены участники и гости праздника смогут оставить свои поздравления и пожелания на специально подготовленных баннерах.

В 13.00 на площадке у лодочной станции Семеновского озера пройдет "Самый северный сабантуй". В программе выставка декоративно-прикладного творчества, спортивные состязания и конкурсы, традиционная борьба куреш, дегустация традиционных блюд: чак-чака, шашлыка и плова, конкурс костюма, мастер-класс по традиционным танцам и концерт с участием артистов из Татарстана и Башкартастана.

Также 29 мая состоится мотопробег к открытию сезона. Его также планировали провести 22 мая, но помешала погода.

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