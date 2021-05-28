Не только работа, но и поддержка: Как живет Центр занятости населения Мурманска

Средний возраст обращающихся в Центр занятости Мурманска - 39 лет. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Пандемия коронавируса оставила без работы многих жителей столицы Заполярья. Тяжко пришлось всем без исключения, в том числе и Центру занятости населения Мурманска. Специалисты принимали в день по 120 человек, что в три раза больше обычного.

Сейчас ситуация с работой уже нормализовалась. Все-таки большинство ковидных ограничений в Мурманской области сняли, предприятия открыли свои двери и готовы принимать новых сотрудников. Куда идти работать? Подскажут в центре занятости.

Помощь для всех

- Рынок занятости сейчас оживился. Работодатели более охотно подают вакансии, больше людей трудоустраивается. Уровень безработицы потихоньку снижается, - с осторожным позитивом описывает сегодняшнюю ситуацию с трудоустройством директор Центра занятости населения Мурманска Роман Антонов.

В Центре занятости не только содействуют в поиске работы, но и оказывают психологическую помощь. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Если человек потерял работу, ему помогут найти новую. Северянин обращается в центр занятости, где его регистрируют или в качестве ищущего работу, или, если он в 11-дневный срок после обращения не трудоустроился, в качестве безработного. В последнем случае выплачивается пособие - от минимального (2100 рублей) до максимального (16972 рубля). Но этим помощь, разумеется, не ограничивается.

- У нас действует программа профобучения безработных. Если человек не может определиться с направлением своей деятельности или хочет поменять профессию, то мы предлагаем пройти профориентационное тестирование, в том числе выпускникам. Также помогаем составить резюме, у нас есть специалисты-психологи, которые оказывают моральную поддержку обратившимся, - говорит руководитель.

Люди предпенсионного возраста тоже могут обратиться в центр. Они получат весь спектр услуг, как и остальные граждане. Например, есть возможность пройти программу переподготовки, повышения квалификации. Эта программа также доступна для других северян, в том числе женщин с детьми дошкольного возраста или находящихся в декрете.

- Также мы занимаемся организацией временного трудоустройства. Так, сейчас центр занятости предлагает летнюю подработку подросткам. В год у нас проходит порядка 1100 человек. Детей принимают на работу в подведомственные администрации города учреждения, в торговый порт и на другие предприятия, с которыми центр занятости заключил соглашение, - отмечает Роман Антонов.

Директор Центра занятости населения Мурманска Роман Антонов. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Куда податься

На сегодняшний день львиная доля предлагаемых вакансий в Мурманске - по рабочим специальностям. В первую очередь нужны водители, сварщики, слесари, электромонтеры, плотники. Это связано в том числе с тем, что много вакансий подают строительные компании, ведущие деятельность в Белокаменке. Также большой спрос на медицинский персонал, поваров.

- Время от времени появляются вакансии в сфере организации закупочной деятельности в госучреждениях. Нужны контрактные управляющие, специалисты по закупкам. В них есть дефицит, - говорит наш собеседник. - Также периодически требуются IT-специалисты – системные администраторы, специалисты в области защиты информации и персональных данных.

Был из ряда вон выходящий случай, когда работодатель искал капитана судна - инвалида. По словам директора центра занятости, добрая половина работодателей не желает брать людей с ограниченными возможностями здоровья на работу, так как не хотят возлагать на себя повышенную ответственность, организовывать дополнительные условия труда. И выкручиваются как могут, действуя нечестно.

- Создавая такие вакансии, в организации заведомо понимают, что капитан судна из числа инвалидов не найдется, так как не в силах будет пройти, например, даже медицинскую комиссию, - объясняет директор.

В ногу со временем

В этом году Мурманский центр занятости населения участвует в программе модернизации. Учреждение должно прийти к единому федеральному стилю – обрести новую цветовую гамму, определенные элементы интерьера. К тому же изменения будут не только внешние, но и внутренние.

Больше всего в Мурманске требуются сварщики, водители и медицинский персонал. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Сейчас мы вырабатываем новые модели взаимодействия с людьми. Чтобы перейти на принципиально новый уровень, должно быть не только хорошее техническое оснащение, но и было бы неплохо пересмотреть законодательство в сфере занятости, которое устарело. Понемногу мы к этому идем. Уже есть проект изменений в закон о занятости населения, где предусмотрено дистанционное взаимодействие с населением. В период пандемии этот способ взаимодействия показал себя перспективным, - отметил Роман Антонов.

- Когда-то я сам стоял на учете в центре занятости и понимаю, что это такое, когда с тобой говорят по-инспекторски, а не по-человечески. Людям нужна не только помощь в поиске вакансий, но и психологическая поддержка, - говорит собеседник. - В планах – стать более клиентоориентированными, перейти от оказания услуг к решению жизненных ситуаций. Каждому человеку нужен индивидуальный подход, чтобы эффективно ему помочь. Так что будем перестраиваться.

ЦИФРЫ

В 2020 году в Центр занятости населения Мурманска за содействием в поиске подходящей работы обратились 17950 жителей, из них трудоустроились 7824 человека.

В 2021 году с января по май в центр обратились 4662 гражданина, из них трудоустроены 2972 человека.

По состоянию на 25 мая 2021 года на регистрационном учете состоят 2200 безработных мурманчан.

Средний возраст обращающихся в центр занятости населения - 39 лет.

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