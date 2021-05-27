По долговой яме управления дорожного хозяйства в Мурманске проведут служебное расследование

Городские парламентарии взялись за детальное изучение проблем УДХ и выяснилось, что проблем целый клубок, который распутать бы. Фото: vk.com/murmanskgroup

Управление дорожного хозяйства (УДХ) при администрации Мурманска в последнее время упоминается на каждом заседании Совета депутатов. Повод – нарекания к работе организации. В том числе глава области Андрей Чибис сообщил, что по итогам расследования выяснилось, что в мартовский снегопад, когда столицу Заполярья засыпало снегом, уборочная техника стояла в гаражах.

Городские парламентарии взялись за детальное изучение проблем УДХ, и выяснилось, что их там целый клубок, который бы еще распутать...

Так, в конце апреля выяснилось, что 65% техники действительно не вышла на уборку дорог и дворов. А все потому, что просто работать некому – в УДХ не хватает специалистов. Руководитель организации Маргарита Ковалева сообщила депутатам, что среднюю зарплату предлагают около 40 тысяч, но никто не торопится садиться за руль трактора за эту сумму. Сама глава получает ежемесячно 168 тысяч рублей.

При этом организации надо бы еще обновить автопарк и привести в порядок свое здание - сейчас оно выглядит так, словно это заброшенный дом.

- Люди не хотят работать в таких условиях, - посетовала Маргарита Ковалева.

Но на все вышеперечисленное денег нет. Глава Мурманска и по совместительству председатель горсовета Андрей Сысоев, прочитав в сети, что депутаты пожадничали и срезали бюджет УДХ, возмутился: «Мы приняли тот бюджет, который заявили в администрации Мурманска! Ищите виноватых там!» И обратился к главе администрации Евгению Никоре, чтобы тот назвал конкретные фамилии, из-за кого УДХ получило меньше, чем надо.

- Надо провести служебное расследование, кто урезал финансирование, чем аргументировал, - настаивал Андрей Сысоев.

Справедливости ради надо заметить, что проблемам УДХ не год и не два. Фото: vk.com/murmanskgroup

На 25-м заседании, которое прошло 27 мая, Евгений Никора готов был рассказать про финансовый расклад.

- На 2021 год руководство управления дорожного хозяйства просило выделить 2,6 миллиарда рублей, выделили 1,6 миллиарда. В 2020-м просили 1,9 миллиарда, выделили 1,3. При этом в прошлом году по обращению руководства комитет развития городского хозяйства выделил 184 миллиона рублей, в том числе 38 миллионов на доплату рабочим, - сообщил глава администрации.

После озвученных данных и без того жаркое обсуждение вопроса стало еще острее.

- Неправильные расчеты завели учреждение в долговую яму, тупик. Кто ответит в администрации? Я не услышал фамилий, - горячился Андрей Сысоев. - Каждый год выделяют меньше, чем просят. Разница в миллиард - это что за арифметика такая? Евгений Викторович, вы финансист высочайшего класса. Как можно с такими расчетами выйти?

Ответ на то, почему УДХ получает такой бюджет, прост: деньги из городской казны тянут нацпроекты. Их выполнение в приоритете, поэтому приходится забирать у других. Например, больше всего откусили от комитета по образованию.

Справедливости ради надо заметить, что проблемам УДХ не год и не два. Начались они еще тогда, когда главой администрации Мурманска был сам Андрей Сысоев. Если рассмотреть фотографии здания управления, то становится понятно, что и лет 5 назад денег давали не так много, как надо было. И давали, да только до того же ремонта помещений они не доходили.

В любом случае, точка в скандале с УДХ не поставлена. А вот ставить на ноги управление надо как можно скорее – только кажется, что зима далеко, на самом-то деле она близко. Глядишь, опять завалит город снегом, а техника все так же будет сиротливо стоять в гаражах, потому что работать некому...

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