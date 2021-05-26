ЕР готовит предвыборную программу в тесном сотрудничестве с предпринимателями

Как пояснил Андрей Турчак, после изучения и анализа всех инициатив они будут включены в предвыборную программу партии. Фото: Пресс-служба ЕР

В «Единой России» предложили новые меры поддержки и развития бизнеса. Речь идет о принятии закона о нестационарной торговле для фермеров, введении цифрового паспорта предпринимателя, мерах поддержки самозанятых. Озвученные идеи включат в программу партии на выборах в Госдуму.

«Единая Россия» организует предварительное голосование по отбору своих кандидатов в Госдуму нового созыва. Среди около шести тысяч претендентов чуть менее трети отводится представителям предпринимательского сообщества, коммерческого сектора, сегмента МСБ. То есть по факту это каждый третий», - уточнил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Как сообщает Nashgorod, в настоящее время представители малого и среднего бизнеса вместе с депутатами разрабатывают подобные предложения для программы ЕР. Например, принятие закона о нестационарной торговле для фермеров позволит уменьшить цены на их товары. Производители будут реализовывать свою продукцию напрямую, без посредников.

Член правления Ассоциации юристов России, победитель конкурса «Лидеры России. Политика», также принимающий участие в праймериз, Ильнар Гирфанов отметил, что в период пандемии от компаний малого и среднего бизнеса было получено большое число жалоб, относящихся к бюрократии при осуществлении господдержки. Поэтому им было предложено создать цифровой паспорт предпринимателя. Этот документ позволит оформлять все удаленно - по аналогии с сайтом “Госуслуги”.

Другая мера поддержки коснется самозанятых. Речь идет о тех, кто зарабатывает до трех МРОТ в месяц.

«Как только они проходят регистрацию, с них снимают надбавки по потере кормильца, по уходу за нетрудоспособными. И граждане лишаются пяти-семи тысяч рублей, а зарабатывают такие же суммы. И такие случаи очень распространены», — пояснила вице-президент «Опоры России» Марина Блудян.

Кроме этого, были озвучены идеи об увеличении минимальной квоты госзакупок у предприятий малого бизнеса до 25-30%, упрощении процедуры лицензирования, замене штрафа на предупреждение при первой проверке компании.

Как пояснил Андрей Турчак, после изучения и анализа всех инициатив они будут включены в предвыборную программу партии.

Напомним, подготовка программы «Единой России» ведется в тесном партнерстве с экспертами и профессионалами разных отраслей. Как передает портал ER.ru, в планах партии - провести ее широкое общественное обсуждение в регионах.

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