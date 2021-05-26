Выбирая семенной картофель, будьте внимательны!

нематода картофеля

Картофель - культура, которую наиболее часто можно встретить на приусадебных участках северян. Поэтому каждому дачнику следует знать об одном из опасных вредителей, который поражает растения - золотистой картофельной нематоде. Этот вредный организм может лишить урожая картофеля на много лет.

Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll) Bechrens) - это микроскопический круглый червь. Карантинный организм проникает в корни растений картофеля из почвы и паразитирует внутри, питаясь растительной тканью. При этом выделяемые нематодой пищеварительные ферменты оказывают токсичное действие на растение-хозяина.

Признаки заражения картофеля следующие:

- Растения отстают в росте, образуя всего 1-3 стебля;

- Листья приобретают бледную окраску, а со временем усыхают;

- Корневая система сильно ветвится ( «бородатость» корневой системы);

- Урожайность сильно снижается, клубни мелкие или вовсе отсутствуют.

Чтобы обнаружить картофельную нематоду на больных растениях, нужно выкопать их из земли в период с момента цветения и до сбора урожая. Самки-цисты округлой формы (вначале белого цвета, затем золотисто-желтого) будут видны невооруженным взглядом. К осени они превращаются в коричнево-бурые цисты (имеют размер 0,1–1,2 мм), наполненные яйцами, хорошо защищенными от неблагоприятных влияний внешней среды плотной оболочкой, в которую превратилось тело самки. Цисты картофельной нематоды осенью отпадают от корней и попадают в почву. Цисты можно найти и в почве, отобранной с зараженного участка до посадки, и после сбора урожая картофеля. Основным способом обнаружения картофельной нематоды является отбор почвенных проб с последующим анализом почвы на содержание цист.

Цисты нематоды могут распространяться с частицами зараженной почвы приставшей к клубням картофеля, корнеплодам, луковицам с различным укорененным посадочным материалом, а также с почвообрабатывающими орудиями, дождевыми водами и ветром. Свою жизнеспособность цисты золотистой картофельной нематоды сохраняют более 20 лет даже при отсутствии растения-хозяина.

К широкому распространению золотистой картофельной нематоды приводит бессменное выращивание картофеля на участке.

Чтобы не допустить попадания золотистой картофельной нематоды на свой участок, нужно избегать покупки семенного картофеля без документов, подтверждающих отсутствие вредителя; не стоит использовать для посадки продовольственный картофель неизвестного происхождения.

Основные меры борьбы с картофельной нематодой - это соблюдение севооборота и выращивание непоражаемых культур - капусты, моркови, однолетних и многолетних трав, зерновых и бобовых. Возвращаться к выращиванию картофеля на участке следует не ранее, чем через 3-4 года, и использовать необходимо нематодоустойчивые сорта (например, «Рябинушка», «Радонежский», «Аврора», «Ладожский», «Рождественский», «Метеор», «Розара», «Жуковский ранний», «Ред Скарлет»).

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Пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора