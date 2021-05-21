Эксперты: Система защиты праймериз ЕР успешно прошла многоуровневое тестирование

Для проверки голосования после его завершения база окажется в открытом доступе на сайте PG.ER.RU. Фото: Пресс-служба ЕР

Специалисты IT-отрасли дали положительную оценку системе защиты предварительного голосования единороссов. Многоуровневое тестирование система прошла успешно. Она обеспечит сохранность личной информации и тайну голосования.

“В системе портала PG.ER.RU отсутствуют места, где реально сделать ошибки, которые дадут условным хакерам возможность приблизиться к ней”, - заявил IT-специалист, руководитель проектов в области безопасности компании «Цифровые решения» Егор Богомолов.

“Проверку провели сразу по двум моделям кибератак: внутренней и внешней. Можно сказать, что специалисты осуществили имитацию атак хакеров. В ходе мероприятия эксперты проверили возможность голосования от чужого имени или добавление голосов определенным кандидатам”, - подчеркнул Богомолов.

Блокчейн лежит в основе системы защиты электронного предварительного голосования. Это распространенная база данных, из которой нельзя удалять или менять уже внесенные сведения, что в полной мере обеспечивает необходимую анонимность. Так, процедура голосования становится легитимной. Также в системе есть новая функциональная возможность разделять голосующих на группы и в дальнейшем распределять их по условным «электронным участкам». Об этом пишет nashgorod.ru.

“Использование мультичейна подразумевает объединение нескольких блокчейнов в один. Так, система для голосования становится более устойчивой. Внедрение подобной технологии станет значительным и принципиальным шагом вперед”, - пояснил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Для проверки голосования после его завершения база окажется в открытом доступе на сайте PG.ER.RU. Там граждане смогут просмотреть все бюллетени, включая и собственный. Дополнительную легитимность данной процедуре придаст аутентификация через сайт госуслуг. Это доказывает, что в голосовании принимают участие лишь граждане, которые предоставили свои документы в госсистему, никак не связанную с партией.

Сегодня «Единая Россия» остается единственной партией, формирующей списки кандидатов на выборы самого разного уровня на основании мнения избирателей путем всенародного предварительного голосования. Как сообщается на сайте ЕР, оно состоится с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах Российской Федерации.

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