Светлана Жукова, Boxberry: «Малому бизнесу в тяжелые времена нужна поддержка крупных брендов»

По итогам прошлого года, самовывоз стал наиболее популярным способом получения заказов.

Пандемия катком прошлась по российскому бизнесу. По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в прошлом году закрылась каждая шестая компания в стране. Большинство из них не пережили период карантина и падения спроса. В таких условиях маленьким и крупным компаниям нужно объединяться. Руководитель регионального подразделения Boxberry рассказала, как международная служба доставки помогает выживать предпринимателям в Мурманске.

— Светлана, как сказалась самоизоляция на вашей отрасли?

— Для рынка интернет-торговли пандемия стала трамплином: продавцы и покупатели массово начали переходить в онлайн, объем заказов заметно вырос — на 35% за год (по данным агентства Data Insight). Этот тренд обеспечил хороший рост логистики для e-commerce. Конечно, без трудностей не обошлось, но в целом из самоизоляции мы вышли без потерь и с хорошими перспективами.

Далеко не всем так повезло. Это видно по торговым центрам: наши пункты выдачи в разных городах продолжили работу после снятия ограничений, но многие соседи-бутики закрылись навсегда. Остались те, кто уже использовал онлайн для продаж. Интернет-магазин, соцсети, площадки объявлений или все сразу — любой вариант позволял подстраховаться.

— Вы считаете самовывоз перспективным направлением?

— Да, несмотря на массовый рост спроса на курьерскую доставку по итогам прошлого года именно самовывоз стал наиболее популярным способом получения заказов. У нас достаточно много людей, которым неудобно ждать курьера. Они хотят более гибко управлять своим временем: зайти за покупками по дороге с работы или в обеденный перерыв, получить несколько заказов из разных интернет-магазинов за один раз. Плюс ко всему это дешевле курьерской доставки, а для жителей небольших городов зачастую цена имеет первоочередное значение.

Поэтому потребность в пунктах выдачи растет и будет увеличиваться в ближайшие годы. Такие точки нужны не только в центральных, но и в спальных районах. В Мурманске, например, сейчас работает 11 отделений Boxberry. Есть хороший потенциал для роста местной сети, объемов заказов, которые поступают в город, хватит, чтобы загрузить новые пункты.

В целом по стране у Boxberry уже более 4050 отделений. Сеть растет каждую неделю: мы открываем новые точки в городах, где уже есть наши пункты, приходим в новые города. Это органический процесс: люди с каждым годом все больше покупают в интернете, и им удобно получать покупки рядом с домом.

Руководитель регионального подразделения Boxberry Светлана Жукова.

— Отделения Boxberry — это не франшиза. Почему вы выбрали другую модель?

— Франшиза — это распространенная, но не единственная из форм сотрудничества со своими плюсами и минусами. Нашу партнерскую программу часто называют бесплатной франшизой. У нас нет паушального взноса и роялти, но есть определенные требования к партнерам. Мы платим им вознаграждение за каждую выданную или принятую посылку, а также за соблюдение стандартов работы.

Наша модель строится на сочетании возможностей малого бизнеса с работой головной компании Boxberry, которая отвечает за финансы, ИТ-составляющую и маркетинг. Такое партнерство может быть очень полезным для начинающих предпринимателей и владельцев небольшого бизнеса. В большинстве случаев люди, которые приходят за посылками, интересуются и основным бизнесом партнера, как следствие, растут его продажи. Таким образом, пункт выдачи заказов может стать инструментом для роста основного бизнеса, причем этот инструмент не потребует существенных затрат. Чтобы открыть пункт выдачи и получать дополнительный доход, предприниматель может использовать уже имеющиеся у него ресурсы — помещение, стеллажи, кассу, сотрудников. Ему не придется искать клиентов и думать об обеспечении потоков — Boxberry берет это на себя. Партнер открывает пункт, а мы гарантируем объемы, обучаем его персонал и помогаем повысить уровень сервиса. В результате повышается клиентоориентированность основного бизнеса партнера, растет его узнаваемость и увеличивается число постоянных клиентов.

Мы оказываем хорошую поддержку партнёрам. Начинающие предприниматели даже делятся друг с другом лайфхаком: если хочешь понять, как открыть пункт выдачи, первым делом подключись к Boxberry, они тебя всему научат и объяснят. Мы всегда на связи с владельцами пунктов выдачи, ведь именно они, в конечном счете, и обслуживают наших клиентов.

— Что нужно для того, чтобы открыть пункт выдачи Boxberry?

— Как минимум, у вас должен быть действующий бизнес: оформленное юридическое лицо (ООО или ИП); помещение, площадью не менее 20 кв.м. (около 5 кв.м. займут стеллажи с посылками); кассовый аппарат, соответствующий требованиям ФЗ-54, компьютер с выходом в интернет, видеонаблюдение и сотрудники.

Конечно, можно создать пункт выдачи с нуля, но окупаться он будет значительно дольше. Если вы открываете его как дополнение к работающему магазину или салону, то оценить возможности этого бизнеса сможете уже с первых дней, используя при этом имеющуюся ресурсную базу.

Дополняя существующее дело услугой пункта выдачи, мы помогаем местным предпринимателям выживать и развиваться, показываем новые пути заработка, мотивируем улучшать клиентский сервис.

Малому бизнесу в тяжелые времена очень нужна поддержка крупных брендов. Я верю в наших мурманских предпринимателей, у них большой запас смелости и силы духа, чтобы оставаться на плаву. С Boxberry они могут не просто выживать, а расти вместе с рынком интернет-торговли.

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