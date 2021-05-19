Топ-5 водопадов Мурманской области

Если хотите увидеть красоту природы Мурманской области - не проходите мимо водопадов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Путешествия по Мурманской области всегда связаны с яркими впечатлениями, будь то заброшенные военные городки, северное сияние или бескрайняя тундра. Летом такими точками притяжения становятся водопады. Редакция «КП-Мурманск» подготовила список из пяти самых интересных водопадов в Мурманской области.

Водопад Батарейный в Териберке

Ниспадающий водопад из озера Батарейного прямо в Баренцево море уже много лет притягивает туристов как в замороженном виде, так и в открытом. Весной и в начале лета он самый наполненный и яркий. Попасть туда несложно - туристические тропы натоптаны и наезжены активно (только на легковушке туда соваться нельзя, нужна машина для бездорожья). Обязательно поднимитесь на скалу справа, вот только птичий базар трогать нельзя, как и пугать птиц - эти места почти заповедные.

Водопад Батарейный в Териберке Фото: Вера СЛОНСКАЯ

Водосброс Териберского водохранилища.

Те, кто торопится попасть на край света, очень часто проскакивают плотину на Териберском водохранилище. А зря! Это место очень мощное и сильное. В начале лета, когда идет активное таяние льда, плотину открывают, и мощь воды проявляется во всей своей красе. Водосброс находится в 14 километрах от села по автодороге.

Такси от Мурманска до Териберки стоит от 2,5 до 3 тысяч рублей, на машине надо проехать почти 120 километров, автобус ходит не каждый день.

Водосброс Териберского водохранилища. Фото: Вера СЛОНСКАЯ

Водопад на Лавне

К нему попасть несложно - она находится на другой стороне Кольского залива, недалеко от поселка Междуречье. Пешая прогулка от трассы займет 30-40 минут, если от поселка - 15-20 минут. Это любимое место отдыха мурманчан - водопад красив в любое время года. Автобус из Мурманска ходит пять раз в день (только по будням).

Водопад на Лавне Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водосброс Верхнетуломского водохранилища

Два мощных потока разрывают пространство в начале лета, когда идет активное таяние снега и набор воды. Сильнейший грохот, постоянное воздушно-капельная дымка и радуга создают незабываемые впечатления. У водосброса есть отличное смотровое место - автомобильный мост, с которого видно всю красоту падающей воды. В другие сезоны водосброс обычно молчалив, зато можно понаблюдать за самим водохранилищем – очень умиротворяет. От Мурманска до Верхнетуломского пять дней в неделю ходит автобус. Такси будет стоить из центра Мурманска около 1500 рублей, расстояние на машине – почти 80 километров.

Водосброс Верхнетуломского водохранилища Фото: Вера СЛОНСКАЯ

Водопад в Шонгуе

Водопад расположен рядом с поселком Шонгуй в двух километрах от поселка, вниз по течению реки Колы. Он очень высокий, в несколько порогов и уровней. Высота падения воды почти тридцать метров. Однако самостоятельно его найти в первой раз будет непросто, поэтому имеет смысл попросить местных жителей или туристов показать дорогу.

От Мурманска дл Шонгуя – почти 35 километров, такси стоит около 800 рублей, автобус из Мурманска ходит только по будням один раз в день.

Водопад в Шонгуе Фото: Вера СЛОНСКАЯ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 28 мая начнет ходить поезд Мурманск - Симферополь. Состав будет курсировать раз в 9 дней (Подробности) Кировск вошел в число десяти самых популярных направлений у туристов для похудения. Средняя стоимость проживания в Кировске составила 2000 рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru