Поправки «Единой России» о новых выплатах семьям с детьми приняты Госдумой

Подобная льгота, по прогнозам единороссов, охватит где-то 360 000 детей.

Нижняя палата парламента приняла поправки «Единой России», касающиеся дополнительных мер поддержки семей с несовершеннолетними, беременных женщин и родителей детей дошкольного возраста. Новые выплаты будут получать свыше двух миллионов семей.

Дополнительные социальные льготы подразумевают оплату больничных листов по уходу за ребенком до семи лет в сумме 100% заработка. Выплачивать деньги начнут с начала осени. Об этом пишет nashgorod.ru.

Женщины, на раннем сроке беременности вставшие на учет и попавшие в сложную жизненную ситуацию, станут получать выплату каждый месяц. Льгота будет начисляться тем, чьи доходы меньше прожиточного минимума взрослого человека в регионе. С первого июля размер этого пособия составит 6 350 рублей в среднем по стране. Первый заместитель главы фракции «Единой России» Андрей Исаев пояснил, что на помощь могут рассчитывать порядка 630 000 женщин.

Еще одной мерой поддержки оказалось установление пособия на несовершеннолетних от 8 до 16 лет включительно, которых воспитывает один родитель или родитель, имеющий решение суда об уплате алиментов. Вместе с тем среднедушевой доход подобной семьи должен быть ниже прожиточного минимума в регионе.

Подобная льгота, по прогнозам единороссов, охватит где-то 360 000 детей. Ее размер в среднем по стране составит 5 360 рублей. Пособие начнут выплачивать с первого июля, подчеркнул Андрей Исаев.

Глава движения “Совет Матерей” России, эксперт ОНФ Татьяна Буцкая считает, что все дополнительные льготы актуальны и важны.

Беременным россиянкам нужны не обещания, что все будет хорошо потом, а помощь здесь и сейчас. Еще сегодня нужно оказать поддержку одиноким родителям несовершеннолетних до 16 лет. Как правило, речь идет о женщинах, которые работают для обеспечения ребенка. Взыскивать алименты, которые облегчают положение такой семьи, в наше время довольно проблематично, сказала Буцкая.

Президент Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания поддержал предложения единороссов, сообщает сайт ЕР. Партия оперативно составила и внесла в нижнюю палату парламента поправки. В итоге новые социальные меры поддержки начнут работать уже в этом году.

Председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Мурманской областной думы («Единая Россия») Лариса Круглова отметила, что значительная часть поручений президента по итогам ежегодного послания коснулась сферы демографии и адресной поддержки семей, в том числе имеющих детей. Целый ряд социальных инициатив предложен «Единой Россией». Все они были проработаны с жителями на площадке партийных проектов.

“К 15 июля должны быть приняты изменения в законодательство для оплаты больничных родителям дошкольников в размере 100% среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа и условий лечения ребенка. Сегодня претендовать на полную оплату пособия по временной нетрудоспособности могут только те северяне, чей трудовой стаж составляет восемь и более лет. Уверена, новую меру поддержки оценят молодые родители, которые только начинают профессиональную деятельность на территории Мурманской области. Именно для них уход на больничный оборачивается ощутимыми финансовыми потерями в силу небольшого трудового стажа”, - добавила Круглова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru