Свыше 50% участников предварительного голосования ЕР являются беспартийными

По словам председателя правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина, уже сейчас многое ясно. Фото: Пресс-служба ЕР

7 636 человек подали заявки на участие в праймериз партии «Единая Россия». Среди них беспартийными значатся больше 50% и в политической жизни страны многие собираются участвовать в первый раз.

Около 35% желающих принять участие в предварительном голосовании младше 35 лет. Малый или средний бизнес представляет каждый третий кандидат. Свыше 14% участников трудятся в образовательной сфере. Муниципальными служащими числятся 10%. Действующим парламентарием является только каждый четвертый автор заявки на участие в праймериз, сказал глава федерального организационного комитета предварительного голосования и член Совета Федерации Александр Карелин.

Представитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает привлечение большого числа беспартийных граждан плюсом предварительного голосования. По его мнению, только после обнародования политических инициатив участников можно будет судить о качестве их работы. Кандидатам нужно вносить в нынешнюю политику новые методы. Об этом информирует nashgorod.ru.

По словам председателя правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина, уже сейчас многое ясно. У россиян есть интерес к праймериз единороссов. Сейчас конкурс на одно место выше, чем раньше. Как видно, региональные структуры и политики стали активнее включаться в данную процедуру.

В предварительном голосовании стало больше участвовать беспартийных граждан и общественных деятелей. Для участия в праймериз зарегистрировалось много граждан с активной жизненной позицией и общественников. Бытует мнение, что «Единая Россия» - это основная точка объединения сторонников президента Путина. На этапе регистрации все подтвердилось, сказал Костин.

Больше всего претендентов на участие в предварительном голосовании по определению кандидатов от партии на выборах в региональный парламент. Фото: Пресс-служба ЕР

Собеседник издания добавил, что ранее имело место множество скептических высказываний, что якобы процедура праймериз не приживется. Однако уже понятно, что и чиновники, и новые участники активно используют процедуру. Она превратилась в важный элемент обновления и привлечения новых лиц в «Единую Россию».

Сайт ER.RU сообщает, что Александр Карелин выступил в рамках брифинга. Он указал, что более 30% участников праймериз - это представители общественных организаций. Они откликнулись на просьбу главы государства принять участие в политической жизни страны. Кроме них в праймериз впервые участвуют люди от Союза добровольцев Донбасса (СДД), с которым единороссы пришли к соглашению.

“На сегодняшний день региональным оргкомитетом по проведению предварительного голосования зарегистрировано 210 заявлений. Всего участников предварительного голосования – 192. Напомним, осенью в регионе состоятся выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва, Мурманской областной думы седьмого созыва и дополнительные выборы в Совет депутатов Мурманска по 2-мандатным округам № 1 и № 9.

Больше всего претендентов на участие в предварительном голосовании по определению кандидатов от партии на выборах в региональный парламент. В среднем конкурс здесь составляет 7 человек.

Почти 40 процентов участников предварительного голосования в этом году - беспартийные, а средний возраст участников - 45 лет. Этот факт убеждает в одном: интерес к процедуре отбора кандидатов для последующего участия в избирательной кампании значительно вырос, ей доверяют не только единороссы, но и наши избиратели”, - прокомментировала член регионального оргкомитета предварительного голосования, руководитель регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Сахарова.

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