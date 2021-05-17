Новый рекорд ММТП - в копилку Севморпути

Напомним, АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Фото: Пресс-служба ММТП

Крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации АО «Мурманский морской торговый порт» обновил собственный рекорд грузооборота, обработав в апреле 2021 года 1 724 960 тонн. Это – максимальный грузооборот среди всех портовых операторов Заполярья и максимальный показатель компании с мая 2020 года. Тогда аналогичный показатель составил 1 695 450 тонн.

«Новое достижение работников АО «ММТП» и наших коллег из «Национальной транспортной компании», «Сибирской угольной энергетической компании», компании «ЕвроХим», «Российских железных дорог» и смежных структур – это результат постоянной серьезной работы, направленной на повышение общей эффективности нашей деятельности. Причем подобные успехи важны не только для нас, но и для всех жителей региона, поскольку из такой эффективной работы формируются налоги и другие условия для повышения качества жизни на Севере», - сказал генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Напомним, АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим». Компания активно участвует в проработке дорожной карты по реализации Плана мероприятий, который принят в продолжение Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года, а также Основ государственной политики в Арктике, утверждённых Президентом России Владимиром Путиным в 2020 году. Реализация этих документов позволит повысить качество жизни северян, увеличит вклад Арктической зоны в российскую экономику и обеспечит устойчивое развитие региона.

«Развитие Мурманского морской торгового порта сейчас приобретает новое значение в рамках планируемого развития Северного морского пути. Порт, имея опыт и мощности, может стать флагманом этого проекта. Уже сегодня наши рекордные показатели подтверждают тот факт, что компания готова к участию в реализации крупных государственных проектов. Обрабатывая больше грузов, делая это быстрее и без ошибок, мы улучшаем качество жизни всех вокруг, вкладываемся в регионы, выстраиваем прочные партнерские связи с целыми отраслями народного хозяйства, обеспечивая конкурентоспособность российского бизнеса, независимо от типа груза: будь то уголь или минеральные удобрения. Наши основные клиенты серьезно рассматривают перспективу будущих перевозок по СМП в режиме регулярного круглогодичного грузооборота. И мы готовы его качественно и эффективно обеспечить», - говорит генеральный директор АО «НТК» Денис Илатовский.

Для справки: АО «Национальная транспортная компания» (НТК), ключевыми партнерами которой являются СУЭК, ЕвроХим и СГК, выступает Управляющей компанией АО «Мурманский морской торговый порт». В конце 2020 года транспортные активы СУЭК и Еврохим, которые отмечают 20-летие в этом году, переданы в управление вновь созданной операторской компании - НТК. На предприятиях СУЭК, Еврохим, СГК и НТК работают более 100 000 человек. Основной акционер Андрей Мельниченко.

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