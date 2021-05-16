Житель Мурманска купил Dodge Caravan с гранатой под капотом

Мурманчанину стоит задуматься, не нажил ли он себе врагов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 мая десятки пабликов и Telegram-каналы облетела новость об опасной покупке машины жителем Мурманска. Известно, что мужчина решил приобрести старенький Dodge Caravan. При продаже продавец автомобиля честно рассказал о проблеме, которая есть у иномарки - в фургоне протекает гидроусилитель руля.

Северянина это не смутило, ведь у него есть знакомый, который занимается ремонтом авто и согласившийся починить "ласточку". И все бы ничего, однако в последствии оказалось, что протечка гидроусилителя - наименьшая из неисправностей.

Судя по видео, которое гуляет по Интернету, к проржавевшему днищу, рядом с левым задним колесом Dodge Caravan, кто-то прикрепил стяжками самую настоящую гранату. И она там явно находится не один день, ведь снаряд успел покрыться толстым слоем грязи и даже ржавчиной.

Вовремя обнаружив опасную находку, которая могла стоить ему жизни, мужчина позвонил в полицию. На место прибыли сотрудники ФСБ, которые обезвредили бомбу.

Как уточнили "КП-Мурманск" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области и Следственного управления СКР по Мурманской области, к ним материалов данного дела не поступало. Тем не менее, в полиции факт случившегося подтвердили.

Если все-таки будет проводиться проверка и выяснится, что кто-то заложил гранату, чтобы избавиться от, например, партнера по бизнесу, то это станет поводом для возбуждения уголовного дела по статье "Покушение на убийство". Мурманчанину стоит задуматься, не нажил ли он себе врагов.

Пока что остается лишь гадать, кому и зачем пришло в голову взорвать автомобиль.

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