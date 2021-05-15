"Ночь в музее" в Мурманске в 2021 году: программа, расписание, где пройдет

15 мая в Мурманске пройдет "Ночь в музее".
Фото: Олег ЗОЛОТО
15 мая Мурманск присоединится к всероссийской акции "Ночь в музее". Темы этого года - "Год науки и технологий", "Международный день музеев", "Больше, чем музей". Рассказываем, где она пройдет и какая будет программа.
Художественный музей (с 17.00-01.00)
Главное здание, ул. Коминтерна, д. 13
17.00 – 17.10 «Ночь музеев»
Торжественное открытие Всероссийской акции, посвященной Году науки и технологии, Международному дню музеев (площадка между 2 и 3 этажами)
17.00-19.00 «Гости из Галактики». Аквагрим Гардероб
17.00-21.00 «Порисуем, отгадаем – отдохнем!».
17.30-20.30 «Купи себе солнце». Ярмарка. «Арт мастерская Натальи Романенко», «Тундра. Заполярная марка». Сувениры с северным характером, студия «Murmanflo суккуленты», «ArtGlass — Decor фьюзинг». Мозаика, витражи.
17.30-17.40 Презентация Центра «Стратегия» в Мурманске Открытое хранение
17.30-18.30 «Я на ракете полечу». Аппликация.
15 мая в Мурманске пройдет "Ночь в музее".
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
18.00-20.00 Играй! Общайся! Развивайся! Клуб интеллектуального досуга "Эрудит"
18.00-18.30 Экскурсия в фондохранилище музея (билеты в кассе музея). Группа – 5 человек
18.00-18.40 Экскурсия по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII — XXI веков» (билеты в кассе музея)
18.00-18.40 «Подзарядка». Танцы на свежем воздухе. Центр «Стратегия» в Мурманске. Площадка перед входом в музей
18.00-18.40 Экскурсия по выставке «Космос». Графика из собрания В.Г. Беликова. Москва. Посвященная первому полету человека в космос. В рамках Года науки и технологий (билеты в кассе музея)
18.00-20.00 «От мечты к открытиям». Викторина, посвященная ученым и ярким научным достижениям, изменившим мир.
18.30 -19.00 «Вид сверху лучше». Аэросъёмка в Мурманске. Презентация компании Арктик Флай.
18.30-19.30 «Музей или улица». Стрит-арт для детей. 10+ Площадка перед входом в музей
18.30-19.30 «Будущее рядом». Арт-лаборатория по голограмме. Большой зал, 2 этаж
19.00-19.30 Экскурсия в фондохранилище музея (билеты в кассе музея)
19.00-19.30 Экскурсия по выставке «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (билеты в кассе музея)
19.00-19.45 «Флористика в искусстве & искусство флористики». Мастер-класс «Цветочный коктейль». Мастер Виктория Тимохина. Компания «Сюрприз 51».
19.30-20.00 Экскурсия по выставке «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (билеты в кассе музея)
19.30-20.00 «От сентиментализма до подстаканника». Арт-забег по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII -XXI веков».
20.00-20.15 Подведение итогов выставки – конкурса «Плакат молодых художников».
20.00-20.30 Экскурсия в фондохранилище музея (билеты в кассе музея)
20.00-20.30 Экскурсия по выставке «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (билеты в кассе музея)
20.00-20.40 Экскурсия по выставке «Космос». Графика из собрания В.Г. Беликова. Москва. Посвященная первому полету человека в космос. В рамках Года науки и технологий (билеты в кассе музея)
20.00-20.40 «Иллюзионист или фокусник?». Вечер магии. Денис Сидоров
20.00-20.50 «Загадочная Вселенная». Монотипия. Гуашь. Арт-лаборатория.
20.30-21.00 Давид Бойков и Павел Рожков. Выступление музыкального дуэта.
20.30-21.00 Экскурсия по выставке «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (билеты в кассе музея)
21.00 — 21.30 «От сентиментализма до подстаканника». Арт-забег по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII -XXI веков».
21.00-21.30 Экскурсия в фондохранилище музея (билеты в кассе музея)
15 мая в Мурманске пройдет "Ночь в музее".
Фото: Алексей БУЛАТОВ
21.00-21.40 «Угадай предмет». Игра по постоянной экспозиции «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».
21.00-21.50 «А слетаем на Луну?». Роспись сумки. Арт-лаборатория.
21.00-21.15 «Сезоны Современного искусства». Открытие выставки.
22.00-22.30 Экскурсия в фондохранилище музея (билеты в кассе музея)
22.00-22.40 Экскурсия по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII — XXI веков».
22.00-22.40 Экскурсия по выставке «Космос». Графика из собрания В.Г. Беликова. Москва. Посвященная первому полету человека в космос. В рамках Года науки и технологий.
22.00-22.50 «Камушек с секретом». Точечная роспись. Мастер-класс для победителей игры «Угадай предмет».
22.30-23.00 «NETTLE». Выступление кавер-дуэта.
23.00-23.30 «ИННСМУТ». Выступление хоррор-панк группы.
23.40-00.20 «MAYDAY». Выступление кавер-группы.
00.30-01.00 «Dead Rave». Ди-джей сет.
01.00 Закрытие Всероссийской акции «Ночь музеев».
Экскурсионное обслуживание согласно прейскуранту музея
Работают выставки :
— «Космос». Графика из собрания В.Г. Беликова. Москва. Посвященная первому полету человека в космос. В рамках Года науки и технологий;
— «Отечественное изобразительное искусство XVII — XXI веков». Постоянная экспозиция;
— «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России». Постоянная экспозиция;
— «Сезоны Современного искусства». Открытие в 21.00.
Экскурсии в фондохранилище музея
Взрослые, пенсионеры, студенты, дети до 16 лет – 500 рублей
Группа – 5 человек
Арт-лаборатория «А слетаем на Луну?». Роспись сумки. 7+
Указана стоимость билета для одного человека
Стоимость – 400 рублей
Группа – 5 человек
15 мая в Мурманске пройдет "Ночь в музее".
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Культурно-выставочный центр Русского музея ул. С. Перовской, дом 3, II этаж
17.00-17.15 Открытие акции «Ночь музеев» Лекционный зал
17.15- 19.15 Презентация Международной Компьютерной академии «Шаг» с мастер-классом по 3D-моделированию персонажа Brawl Stars. Группа – 20 человек
17.15-18.30 Мастерская «Акварелька». Творческая лаборатория для детской и семейной аудитории (билеты в кассе музея)
17.15-18.30 «Близкая, но неизвестная Арктика». Игра-исследование, посвященная Дню полярника(билеты в кассе музея)
17.15-18.15 Экскурсия по выставке «Друг сердечный…». Живопись, декоративно-прикладное искусство конца XIX — ХХ веков на любовную тему из собрания Тверской областной картинной галереи (билеты в кассе музея)
18.15-21.00 Космическая платформа «Новая Вселенная». Создание художественного панно в смешанной технике.
19.00-20.30 «Почувствуй себя художником». Творческий мастер-класс на выставке «Молодежь Мурмана» (билеты в кассе музея)
19.00-20.00 «Что такое народное искусство?» Увлекательное путешествие по выставке «Художественные промыслы России»
19.00-20.30 «Романтические встречи». Логическая игра-маршрут по выставке «Друг сердечный…». Живопись, декоративно-прикладное искусство конца XIX — ХХ веков на любовную тему из собрания Тверской областной картинной галереи (билеты в кассе музея)
19.00 — 21.00 Фильм «Бедные люди. Кабаковы». Онлайн-диалог с режиссером фильма Антоном Желновым
21.00 -21.35 «Люблю и вдохновляюсь». Фильм Елены Кальницкой, директора государственного Музея-Заповедника «Петергоф»
21.00-22.30 «Всему свое время! Почему Леонардо да Винчи не полетел в космос?» Гид по средневековым изобретениям.
20.30 – 22.00 «Ключ в прошлое. СССР». Приглашение в «Старую квартиру» (билеты в кассе музея)
21.45 — 22.20 Выступление музыкального проекта продюсера Антона Смирнова «Summer Garden»
21.00-22.00 Экскурсия по выставке «Друг сердечный…». Живопись, декоративно-прикладное искусство конца XIX — ХХ веков на любовную тему из собрания Тверской областной картинной галереи (билеты в кассе музея)
22.20-23.00 «Великий заступник Земли Русской- Александр Невский». Посвящается 800-летию со дня рождения.
Экскурсионное обслуживание согласно прейскуранту музея
Работают выставки:
— Постоянная тактильная выставка «Скульптура XX-XXI вв.» Из собрания музея.
— «Молодежь Мурмана». Выставка студентов творческих специальностей средних и высших учебных заведений Мурманской области.
— «Друг сердечный…». Живопись и декоративно-прикладное искусство конца XIX — ХХ веков на любовную тему из собрания Тверской областной картинной галереи.
— «Художественный промыслы России. Часть 1. Из собрания музея».
— «Русский фарфор XX века». Из собрания музея и частных коллекций.
— «Горячо любимый батик». Выставка работ, членов клуба «Махаон» Ольги Владимировны Чаплыгиной и Юлии Робертовны Бердашкевич.
— «Старая квартира». Из собрания МОКМ.
Вход на все выставки бесплатный. Кроме выставки «Друг сердечный…». Живопись и декоративно-прикладное искусство конца XIX — ХХ веков на любовную тему из собрания Тверской областной картинной галереи.
Мастерская «Акварелька»
Творческая лаборатория для детской и семейной аудитории.
Платно -200 рублей с чел.
Группа – 10 человек
«Близкая, но неизвестная Арктика»
Игра-исследование, посвященная Дню полярника.
Платно -200 рублей с чел.
Группа – 10 человек
«Почувствуй себя художником»
Творческий мастер-класс на выставке «Молодежь Мурмана».
Техника холст, масло.
Платно -300 рублей с чел.
Группа – 7 человек
«Что такое народное искусство?»
Увлекательное путешествие по выставке «Художественные промыслы России»
Платно -200 рублей с чел.
Группа – 10 человек
«Романтические встречи»
Логическая игра-маршрут по выставке «Друг сердечный…». Живопись, декоративно-прикладное искусство конца XIX — ХХ веков на любовную тему из собрания Тверской областной картинной галереи.
Платно- 200 рублей
Группа – 15 человек
"Ключ в прошлое. СССР". Приглашение в «Старую квартиру»
Платно – 200 рублей
Группа – 10 человек
Отдел народного искусства и ремесел «Дом ремесел», ул. Книповича, д. 23 а
17:00-17:30 Подведение итогов областной дистанционной викторины «Земля под северным сиянием». Награждение победителей Каб. 1
17:30-18:00 Работа видеолектория «Народное искусство»: «Пугало огородное. Народная кукла»
18:00-19:00 Творческая встреча с автором книги «Фронтовая лыжня Заполярья» С.В. Шишовым (посвящена 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне)
18:00-20:00
Работа творческих мастерских в рамках проекта «Творческая среда»:
— Встреча с мастером по теме «Новые приемы в работе с шаблоном в лоскутном шитье. Модификация блоков шестигранника». Т.Н. Шмидт.
— Мастер-класс «Английское шитье по шаблону». Изготовление текстильного цветка. Т.Н. Шмидт. 14+
— Беседа по теме «Народная обереговая кукла». Н.И. Маркина, член Союза художников России.
— Мастер-класс «Северная берегиня». Н.И. Маркина, член Союза художников России. 10+
18:30-19:30 Музейный урок по ткачеству «В поле выросла рубашка». Билеты в кассе музея
19:30-20:15 Экскурсия по областной выставке лоскутного шитья «Лоскутная мозаика Заполярья». Билеты в кассе музея
19:00-20:00 Работа видеолектория «Народное искусство»:
— «Кружевная сказка. Искусство кружевоплетения»;
— «Жители края земли. Саамское искусство»
20:00-21:00 Фолк-урок для семейной аудитории «Куклы из бабушкиного сундука. День и Ночь». Мастер-класс по изготовлению народной куклы День и Ночь. .Билеты в кассе музея. Группа –до 10 человек
20:00-21:30 Мастер-класс «Символ семьи». Брошь из фетра (в рамках Международного дня семьи) Билеты в кассе музея. Группа –до 10 человек
21:30-22:00 Музейный урок по ткачеству «В поле выросла рубашка». Билеты в кассе музея
22:00-22:45 Экскурсия по областной выставке лоскутного шитья «Лоскутная мозаика Заполярья». Билеты в кассе музея
20:30-21:30 Акустическое выступление. Леонид Lennon, лидер рок-группы «Счетчик мыслей».
22:00-23:00 After-party. Народная вечеринка для всех.
Краеведческий музей
Программу можно найти на сайте музея.
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