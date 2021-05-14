«Единая Россия» добилась компенсации 50% стоимости детского отдыха

Партия осуществляет контроль за реализацией проекта, и программа должна заработать до старта активного туристического сезона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На всей территории страны начинает действовать мера поддержки, предложенная «Единой Россией», по возврату половины стоимости путевок в лагеря отдыха для детей. В 2021 году новой программой смогут воспользоваться около 400 000 человек. Федеральный центр направил на реализацию проекта пять миллиардов рублей.

Некоторое время назад эта инициатива партии была поддержана президентом России Владимиром Путиным. В настоящее время ведутся финальные согласования по вопросу предоставления кешбэка. В Ростуризме успели подготовить всю необходимую документацию, пишет nashgorod.ru.

«Единая Россия» поддерживает контакт с министрами по данной проблеме, заверила координатор партпроекта «Крепкая семья», первый зампред комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Партия осуществляет контроль за реализацией проекта, и программа должна заработать до старта активного туристического сезона. Структурам, специализирующимся на отдыхе подрастающего поколения, надо провести все необходимые изменения, чтобы они смогли принять участие в данной программе, сказала Окунева.

Своим мнением о новой льготе поделилась председатель движения «Совет матерей России», член Общероссийского народного фронта Татьяна Буцкая. Она считает кешбэк очень востребованным. Такая программа имеет актуальность.

Государство предоставляет родителям материальную помощь. Еще власти объясняют, что оздоровительную организацию рекомендует правительство. То есть лагерь проверили и признали безопасным, подчеркнула Буцкая.

Надо сказать, что Владимир Путин распорядился организовать программу к 15 мая. Новая мера дает возможность лагерям получать помощь от властей, а родители смогут отправить своих чад отдохнуть после долгого режима самоизоляции, связанного с пандемией коронавируса, сообщается на сайте «Единой России».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru