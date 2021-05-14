Врач-инфекционист Мурманска: «Пациенты с ВИЧ – это не маргиналы общества, вирус гуляет везде»

Всего в Мурманской области, начиная с 90-х годов, было зарегистрировано 7678 случаев ВИЧ-инфекции. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

16 мая отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа. Синдром приобретенного иммунодефицита унес миллионы жизней, нужно об этом не забывать. И лучшее, что можно сделать для снижения заболеваемости, – позаботиться о своем здоровье.

Риску подвержен каждый

По словам врачей Мурманского областного центра специализированных видов медпомощи, на сегодняшний день зараженность ВИЧ остается одной из наиболее актуальных проблем. Это инфекционное хроническое неизлечимое заболевание, которое в свое прогрессивной стадии переходит в состояние СПИДа. При ВИЧ-инфекции страдает не только иммунная система, но и сердечно-сосудистая, нервная системы, желудочно-кишечный тракт.

Однако врачи способны замедлить темпы поражения болезнью при помощи антиретровирусной терапии, скринингового или анонимного обследования. Вирус не влияет на продолжительность жизни, если он был вовремя выявлен и незамедлительно началось лечение.

- Целевая группа обследуемых - граждане трудоспособного возраста от 18 лет до 40 лет, беременные, доноры и те, кто обследуется по клиническим показаниям. Чаще всего болезни подвержены лица с рисковым поведением. Например, бывшие заключенные, - отметил заведующий лечебно-консультационным отделением центра по профилактике и борьбе со СПИД Вячеслав Ванюков.

ВИЧ передается несколько путями: через половой контакт, через инъекции и от матери к ребенку. Основными факторами передачи болезни являются биологические жидкости: кровь, семенная жидкость, грудное молоко. Но заражение не происходит при рукопожатии, использовании общей посуды, укусах насекомых.

Самый распространенный миф о СПИДе в Мурманской области – то, что люди думают, это их не коснется и что проблема далеко от них. Тем не менее, на сегодняшний день все чаще страдают от ВИЧ и СПИД люди старшего возраста, которые имеют семьи, детей и отношения на стороне. Человек, живя размеренной жизнью со всеми благами, может начать пренебрегать мерами безопасности.

- Еще считается, что ВИЧ – прерогатива маргинальных слоев общества. Но это не так. Риски есть у каждого. У некоторых медицинских работников до сих пор сохраняется настороженное отношение к таким пациентам. От этой стигмы нужно избавляться, - подчеркнул врач-инфекционист центра по профилактике и борьбе со СПИД Михаил Коссобудский.

Неутешительная статистика

Всего в Мурманской области, начиная с 90-х годов, было зарегистрировано 7678 случаев ВИЧ-инфекции. Из них 141 случай – у иностранных граждан. В 2020 году – 393 случая выявленных инфицированных. А с начала 2021 года – 145 случаев, из которых в большинстве своем пациенты от 30 до 45 лет.

- В основном северяне заражаются через половой контакт. Этот путь заражения составляет 60% от всех случаев, что свидетельствует о низкой санитарной культуре населения и о безответственном отношении к собственному здоровью. 26% - наркогенный путь заражения. Территории с наиболее высоким показателем заболеваемости – Кандалакша, Ковдор и Мурманск, - рассказала врач-эпидемиолог центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Оксана Квитко.

Также около 60-100% маленьких пациентов с ВИЧ рождается от ВИЧ-позитивных женщин. За последние годы выявлены лишь единичные случаи ВИЧ-инфекции у детей, что печально, так как далеко не все матери, зараженные вирусом, предпринимают меры для проведения терапии соответствующими препаратами во время и после беременности.

Что касается подростков, то они заражаются ВИЧ-инфекцией как через половые контакты, так и через инъекции наркотиками.

- Сейчас ребята рано получают свой первый сексуальный опыт, а о средствах контрацепции не знают или знать не хотят. Бывает, что их останавливает дороговизна тех же презервативов в аптеках и супермаркетах. Важно, чтобы родители провели беседу со своими детьми и рассказали им о профилактике ВИЧ, - объяснила врач-педиатр Любовь Веселова.

Помощь бесплатна

15 и 16 мая с 9.00 до 18.00 в Мурманске на Пяти Углах, в районе пешеходной зоны улицы Воровского, пройдет тестирование населения на ВИЧ. Там будут стоять «автобусы доверия». Каждый может пройти анонимное, бесплатное и безболезненное обследование.

А еще до 21 мая работает горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции: 8 (8152) 22-58-68 или 8921-176-51-91.

Также обследование на ВИЧ делают в мурманском областном медицинском центре специализированных видов медпомощи.

- Мы все помним о тех миллионах жизней, которые погибли от ВИЧ-инфекции и которые в наследство оставили нам продолжение этой эпидемии. Давайте будем принимать хотя бы минимальные меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции и узнаем свой ВИЧ-статус, - отметил Вячеслав Ванюков.

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