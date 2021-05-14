Для выжившей после падения с 9-го этажа девочки из Мурманска собирают деньги на реабилитацию

Несмотря ни на что, семья Ани хочет сделать все, чтобы девочка с ясными глазами вернулась к той жизни, что была до 16 декабря 2019 года. Фото: vk.com/anna_omelchenko_help

Родилась в рубашке - это про 6-летнюю Аню Омельченко из Мурманска. Это имя мало кому известно, хотя едва ли не каждый знает историю девочки.

16 декабря 2019 года Аня, которой на тот момент было 4 годика, выпала из окна на девятом (!) этаже одного из домов на улице Воровского. От смерти ребенка спасли накрытые пленкой строительные материалы прямо под окнами дома - они смягчили удар.

- Мама Ани была на работе, дома с ребенком оставался отец. Два месяца Аня провела в реанимации, из них 23 дня в коме, потом еще два месяца в больнице. Врачи боролись за ее жизнь, и, несмотря на тяжелейшие травмы, Аня выжила. Потом ее вместе с мамой выписали домой, родителей просили только ухаживать... Она была полностью обездвижена, дышала через трубочку в трахее и питалась через стому в желудке. В таком состоянии ее не брал ни один реабилитационный центр. Пока Аня была дома, она заново научилась самостоятельно дышать, глотать, жевать и поворачивать голову, - рассказывают родные девочки.

Несмотря ни на что, семья Ани хочет сделать все для того, чтобы девочка с ясными глазами вернулась к нормальной жизни, что была до 16 декабря 2019 года. В августе прошлого года девочка прошла первую реабилитацию, всего было уже 4 курса. И результат такой важный для ее родных - Аня уже улыбается, смеется и узнает близких! А еще может держать голову, недолго сидеть, сама кушает, встает у опоры, пытается говорить и понимает, что говорят ей.

- Сейчас перед нами стоит задача - научить Аню ходить, говорить и самостоятельно себя обслуживать в быту. Это все достигается под руководством профессионалов-реабилитологов. Поэтому Ане необходима постоянная реабилитация в специализированных центрах. Аня очень старается, и мы ей всячески помогаем, но нам не справиться без помощи ваших добрых сердец! - говорят родственники девочки.

До этого дня они не просили помощи и справлялись с бедой сами. Но сейчас приняли не самое легкое решение - организовать сбор денег на новый курс реабилитации в центре в Калуге. 406 тысяч рублей надо успеть собрать к 3 июля, почти 135 тысяч уже есть.

Реквизиты для перевода средств можно узнать в группе поддержки Ани в "ВКонтакте".

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