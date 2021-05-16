Шашки наголо: В Мурманске обучают искусству фланкировки казачьей шашкой

Тренировки проводят в Мурманске, в спортивном комплексе Долины Уюта – там есть маленький зал с приятным покрытием. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В первую секунду, когда я прочитала про курсы по фланкировке казачьей шашкой, у меня случился когнитивный диссонанс. В целом с казаками на Севере я уже как-то смирилась (хотя их привычнее видеть южнее). Но вот чтобы взмах шашкой называли искусством, да еще и обучали этому, – в моей голове не укладывалось совершенно. Как-то из фильмов советской эпохи впиталось, что казак уже рождается с нагайкой за поясом, умением седлать коня и на ходу рубить врагам головы.

Разубедили меня… женщины в русских сарафанах, которые на Масленице так крутили казачьими шашками, что зрителей от сцены отвели подальше. Даже мне подходить к ним было боязно.

Подумала я и решила попробовать сама – понять, что привлекает людей в этом новом и одновременно не новом виде искусства, и записалась на тренировку.

Давайте знакомиться!

Занятия по фланкировке казачьей шашкой проводит семейная пара – Руслан и Елена Коротины. Руслан – заместитель атамана Кольского хуторского казачьего общества. Учился фланкировке самостоятельно, по видео из интернета, а летом 2020 года они с женой съездили в Москву, прошли специальное обучение, получили сертификаты и уже в декабре 2020 года начали набирать группы. В марте даже привозили своего инструктора с семинаром в Мурманск – появился спрос у учеников.

Тренировки проводят в Мурманске, в спортивном комплексе Долины Уюта – там есть маленький зал с приятным покрытием. Летом заниматься планируют на набережной Колы и в Долине Уюта – свежий воздух и простор. Групповые занятия проводят два раза в неделю, а индивидуальные - по запросу.

Мы созвонились. Мне порекомендовали взять с собой спортивную одежду, кроссовки и назначили время тренировки.

Занятия по фланкировке казачьей шашкой проводит семейная пара – Руслан и Елена Коротины. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Ее величество казачья шашка

Разминка, как и вся тренировка, проходила под казачьи песни, что вполне логично: на йоге включают мантры, балет оттачивает па-де-де под классику.

На разминке много внимания уделяли суставам рук – запястья получают самую большую нагрузку в работе. А когда перешли к основной программе, мне дали… деревянный меч. Оказывается, с ним тренируются все новички, чтобы в лоб соседу шашкой не заехали. Я на правах четвертой власти выпросила себе настоящую шашку!

На своих тренировках Коротины предлагают использовать этнически правильно сделанные шашки двух типов: донскую казачью, по образцу 1881 года, и кавказскую, которую почему-то называют «нижегородкой». У некоторых занимающихся я видела свои личные шашки, которые они приносят на занятия в специальных чехлах. Да, носить шашки в открытую можно только при наличии специальных документов. А так приобретать - только в режиме сувенира.

У шашки есть ряд параметров, которые необходимо соблюдать: вес, длина, баланс. Длину подбирают индивидуально, чтобы было правильное расстояние от согнутой руки до пола. При нас девушки снимали замеры друг у друга, чтобы заказать у мастеров индивидуальные шашки (заказ делают в Москве, а создают оружие аж во Франции).

Такие все разные

Удивительно, но почти все посетители тренировок - женщины. Мужчин было лишь двое да тренер Руслан. Один из учеников пришел со своими деревянными палками и работал сразу с обеих рук. Оказалось, он раньше занимался ушу и долго искал место, где мог бы восстановить свои навыки.

- Он долго к нам присматривался, немного скептически относился, но потом стал ходить на занятия регулярно, - рассказал Руслан.

У шашки есть ряд параметров, которые необходимо соблюдать: вес, длина, баланс. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Моей соседкой на тренировке оказалась та самая женщина, которую я испугалась и которой восхитилась на Масленице. Вот только без сарафана и в джинсах я ее не сразу признала. Женщины при казачьем обществе организовали творческий хоровой коллектив «Северная станица». И однажды «накреативили» себе танец с шашками, чтобы оживить культурную программу. Сначала выучили простые движения, а теперь уже постигают более сложные комбинации.

- Мы приглашаем на тренировку детей от 8 лет, не раньше. Все-таки это работа с оружием, поэтому должна быть хоть какая-то сознательность у ребенка, - рассказывает Руслан. - А вот старший возраст мы не ограничиваем: пусть приходят все, кто хочет!

И да, по левую руку от меня деревянным мечом крутила восьмерки женщина почтенного возраста. Правда, когда я пыталась узнать, сколько ей лет, она деликатно отказалась ответить.

- Я посетила несколько занятий, - сказала Нина Павловна. - Мне очень нравится - здесь мозги работают. Буду заниматься до отъезда в отпуск, а потом уже по возвращении.

А заниматься фланкировкой может любой желающий - для этого необязательно быть казаком.

Бедные мои пальчики

Синяки после первой тренировки не сходили у меня неделю. Часть их образовалась на руках – между большим и указательным пальцами, два раза я попала себе шашкой по лбу и пару раз - по ногам. Несколько раз я ее роняла, но хорошо, что у казаков не такое сакральное отношение к холодному оружию, как у жителей азиатских стран, - никто меня за это не наказывал. Девочки, они такие!

Заниматься фланкировкой может любой желающий - для этого необязательно быть казаком. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Задания поначалу казались простыми – прокрутить круги, восьмерки, перекинуть шашку из черкесского хвата в обратный хват и наоборот. Да еще сделать это как правой, так и левой рукой.

Что я лично для себя поняла – это работа двумя полушариями мозга одновременно. Прежде чем крутить восьмерку, нужно понять ее траекторию, прорисовать, прочувствовать, как пойдет рука, как пойдет тело. И самое главное – идти за шашкой, а не ее тащить за собой, тогда движения будут легкими и не будет усталости от долгого многократного повторения.

Даже здесь, чтобы получилось хорошо, нужно сделать минимум тысячу раз. Одна девушка училась месяц только простые круги делать. Но упорство сделало свое дело, и когда она их освоила, все остальное пошло гораздо легче. Вот и Руслан меня подталкивал овладеть только парой движений и много раз их повторять. К счастью, мне было проще: в моем багаже много практик, развивающих мозг и оба его полушария, поэтому технические упражнения мне было делать скучно, а вот те, где надо было соображать, прорисовывать траекторию движения да заставлять тело двигаться так, как задумано, – самая ягодка!

Каждому свое

- Искусство фланкировки универсально, в нем каждый найдет что-то для себя. Здесь и моторика разрабатывается, и оба полушария работают, реакция, мышление, хореография, суставы разминаются, - рассказывает Руслан.

После тренировки было ощущение внутреннего подъема. Нет, я не пять километров пробежала, не сто раз отжалась от пола. Но было ощущение, что вокруг меня закрутились вихри, ощущение внутренней стабильности и уверенности, своего центра. Я решила свериться с другими женщинами.

- Женщина с шашкой на улице всегда вызывает уважение, особенно у разных маргинальных личностей. Я после месяца занятий стала чувствовать себя намного уверенней, - рассказывает Анна. - Иду однажды по улице, а на меня мальчишки булыжники кидают с горы. Я развернулась и сказала: «Сейчас шашку достану и поднимусь!» Как ветром сдуло!

Помимо практического результата кто-то находит в этом и сакральный смысл.

- Это возможность погрузиться в древнюю практику, которая развивает дух, душу. Через кручение мы развиваем умиротворение, достигаем гармонии. Эта практика связана с древней сакральной казачьей наукой коловрат, знания о которой были утрачены. Но через работу с шашкой мы это все постигаем, - рассказала мне Вероника, девушка, которая больше месяца упорно училась делать самые простые крутки.

В общем, чего только не было на Русском Севере: и арабские танцы, и индийские, и йога на снегу, и гвоздестояние! Теперь пришло время фланкировки казачьей шашкой. На любом празднике можно встретить казаков с нагайкой и шашкой – обращайтесь, спрашивайте, и вам расскажут, в чем смысл жизни…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коле открыли лучший бассейн в Мурманской области. 50 лет его можно будет эксплуатировать без ремонта (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru