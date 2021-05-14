В Мурманске сотрудника конвойной роты нашли с простреленной головой в собственной машине

Несмотря на опасное ранение, Алексей выжил, его срочно госпитализировали в областную больницу. Фото: СУ СКР по МО

Утро 13 мая в Мурманске выдалось хмурым и дождливым, поэтому на сидящего без движения в машине мужчину у дома №26 на улице Хлобыстова (здесь находится МФЦ Ленинского округа) обратили не сразу. Хотя все же вовремя - водителю срочно нужна была помощь из-за огнестрельного ранения в голову.

Пострадавший оказался старшим сержантом полиции Алексеем (имя изменено). К своим 33 годам успел поработать в ОМОНе, потом устроился в отдельную роту охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, где и служил в последнее время.

В то утро он сел в свою KIA, припарковал ее недалеко от МФЦ (рядом еще находится здание Ленинского ОВД). А потом его в 9.41 нашли с ранением в голову. При себе у Алексея было табельное оружие.

Через час после случившегося информация об этом попала в СМИ и соцсети. Фото: СУ СКР по МО

- Был осмотрен личный автомобиль пострадавшего, прилегающая территория, пистолет изъяли. В настоящее время оснований полагать, что в отношении полицейского совершено какое-либо преступление, не имеется, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Алина Александрович.

Несмотря на опасное ранение, Алексей выжил, его срочно госпитализировали в областную больницу. Уже после того, как он пройдет лечение (а оно будет небыстрым), специалисты проверят его психику. Уголовное дело по этому происшествию пока не возбудили.

Через час после случившегося информация об этом попала в СМИ и соцсети. В пабликах стала мелькать информация, что у Алексея два месяца назад умер ребенок, но в официальных структурах "КП" не смогли подтвердить факт наличия у полицейского семьи. Самый популярный вопрос тех, кто прочитал о случившемся, могло ли все произойти из-за работы мужчины. В МВД по Мурманской области уже начали служебную проверку.

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