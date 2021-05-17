По следам трагедии в Казани: как защитить своего ребенка - совет психолога

Каждый родитель, собирая своих детей утром в школу, после трагедии в Казани теперь невольно задумывается, а не произойдет ли такая история с его ребенком, в нашем городе? Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Каждый родитель, собирая своих детей утром в школу, после трагедии в Казани теперь невольно задумывается, а не произойдет ли такая история с его ребенком, в нашем городе? А ведь не только Казань ранила тысячи сердец, вспомним еще и Керчь, и Пермь. «Комсомольская правда»-Мурманск" обратились к практикующему психологу Екатерине Вашакидзе с вопросом: можно ли защитить своего ребенка от нападения и как заметить, что с твоим сыном или дочкой творится что-то не то?

- Отвечая на этот вопрос важно понимать, что расстройства психики часто мало предсказуемы, и на момент получения оружия вероятный преступник в действительности может быть здоров. Следовательно, первое что стоит сделать, это не проверять систему охраны в образовательных учреждениях, а модернизировать ее так, чтобы она соответствовала современным требованиям безопасности, включая техническое оснащение и физическую подготовку сотрудников охраны, - считает Екатерина.

Следующий момент, по ее мнению, но не меньший по степени значимости - это профилактика буллинга (травли – прим. ред) в детской и педагогической среде, диагностика и реабилитация профессионального выгорания педагогических кадров и вспомогательного персонала. Эти процессы обладают многократной угрозой. Они травмируют психику, ограничивают развитие личности, из-за буллинга развивается депрессия, человек может задуматься о самоубийстве. Последствия же могут привести к тому, что при наличии сопутствующих факторов некогда обычный ребенок, не вызывающий подозрений у психиатров, превратится в убийцу уже других детей, учителей.

- Родители также имеют немаловажное значение в обеспечении потребностей и защите детей, – продолжает Екатерина. - На сегодняшний день самой неудовлетворенной у школьников является потребность во внимании. Дети и особенно подростки быстро находят как ее компенсировать, чаще всего уходя из реального мира в виртуальный, замещают естественное общение фантазийным. Доминируют два самых разрушительных типа воспитания: авторитарный (указания к действиям и порицание) и попустительский (безразличный). Оценить правильность воспитательной позиции для родителей поможет простой тест. Нужно всего лишь ответить на вопрос: «Сколько минут в день вы общаетесь с ребенком глядя глаза в глаза?» Из практики скажу, встречаются родители, которые не знают какого цвета глаза у ребенка.

В заключение, Екатерина обратила внимание, что преступник - это «вчерашний» школьник, ребенок, а, значит, спасти общество от страшных трагедий поможет защита детей от бытовой и образовательной агрессии, развитие эффективного общения и модернизация службы охраны.

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