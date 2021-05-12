Наши победители - «Три танкиста» и их модель танка Т-34. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С какого возраста можно рассказывать детям о войне? Это каждый родитель решает сам, хотя такого понятия, как «слишком рано», нет. У каждого своя семейная история о прадедах, которые воевали, трудились в тылу, шаг за шагом приближая Победу. 9 Мая, когда вся страна объединяется в едином строю и отмечает великий праздник, «Комсомольская правда»-Мурманск» провела конкурс «Парад чудомобилей».

Принять участие в нем просто: надо было украсить детский «транспорт» - самокаты, коляски, велосипеды и т. д. – в военной стилистике. Зачем это было нужно? Детям, в силу их возраста, о Великой Отечественной войне надо рассказывать просто и честно. Наши участники, вместе с детьми придумывая облик «чудомобилей», могли больше рассказать о народном подвиге 1941 - 1945 годов.

Семья Петровых представила «Поезд Победы» и «Вертолет Победы». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Так, команда под названием «Три танкиста» собрала модель танка Т-34. Друзья Егор, Матвей и Арон вместе ходят в кружок робототехники и вместе решили участвовать в нашем конкурсе.

- Готовиться начали с середины апреля, вместе обдумывали идею. Ребята хотели сделать самолет, но все-таки сошлись на танке. Перед тем как начать, мы посмотрели много фильмов о танках, обсуждали, почему именно Т-34 был лучшим, чем отличался от аналогов с той стороны, - рассказывает сопровождающий ребят руководитель секции робототехники Иван Батурин. – На будущий год хотим наш танк оживить, чтобы можно было сидеть внутри и управлять им.

Каждой семье, которая приняла участие в конкурсе, есть о ком вспомнить из тех, кто воевал. Команда «Кондрята» придумала две модели – «Девчата» и «Морячки». Образ медсестры для младшей дочери и создание модели танка на наш предыдущий конкурс (в этом году была подводная лодка) неслучайны.

- Мои бабушка Екатерина Ивановна и дедушка Павел Михайлович воевали – она была медсестрой, он - танкистом, - рассказывает Екатерина Кондря. – Они познакомились на фронте в 1941 году, когда дедушка получил контузию в бою и его отправили в госпиталь, где работала бабушка. Вместе они дошли до Берлина, прожили до 93 лет. Бабушку на фронте ранило осколком в глаз, но дедушка ее очень любил. Оба были награждены орденом Красной Звезды.

От команды «Кондрята» участвовали чудомобили «Девчата» и «Морячки». Фото: Антон ЗАБИРОВ

У другого участника конкурса - Александра Борькина - дед Александр Васильевич был докером в Мурманском морском торговом порту. Даже под бомбежками не уходил с работы – на его плечи легла разгрузка судов, пришедших в Мурманск по ленд-лизу. На «Парад чудомобилей» Александр Борькин сделал для дочки модель боевой машины реактивной артиллерии - БМ-13. Это полное название знают немногие, зато ее народное – «Катюша» - знают все.

- Наша дочка очень любит петь песню «Катюша», поэтому и пришла такая идея. Все сделали из деревянных реек детской кроватки и детского «мотоцикла», - рассказывает наш участник.

У семьи Петровых, которая также активно участвует в «комсомольских» конкурсах, родилось две идеи - сделать «Поезд Победы» и «Вертолет Победы».

- Наш сын очень любит вертолеты, поэтому долгих раздумий не было. А поезд – папина идея, ведь на железную дорогу в годы войны возлагалась особая ответственность. Кстати, черный цвет для поезда выбран неслучайно – именно такой был у многих военных составов, - рассказывает Анна Петрова.

В ее семье прабабушка Валентина Глебова была ребенком войны, а прапрадедушка Александр Иванович Крюков воевал и вернулся домой.

«Парад чудомобилей» прошел на Семеновском озере во время большого праздника, организованного Домом культуры Ленинского округа, который неизменно демонстрирует прекрасные концерты и театрализованные представления. Многие дети из числа зрителей подходили к «чудомобилям» и спрашивали: что это? А взрослые рассказывали о танках, самолетах, о том, как трудились медсестры на фронте… Эти рассказы очень важны: наши дети должны знать о Великой Отечественной войне не только из учебников, но и от нас, взрослых…

Из детской кроватки и игрушечного мотоцикла появилась «Катюша». Фото: Антон ЗАБИРОВ

КОНКРЕТНО

Кто победил в конкурсе «Парад чудомобилей»

1 место – «Три танкиста»

2 место – «Катюша»

3 место – «Девчата» и «Вертолет Победы»

Благодарим всех участников за активность, творчество и эмоции, которые они подарили сотням людей. Все наши конкурсанты получили подарки от наших партнеров. Это детская парикмахерская «Красафчики», которая знает, как помочь и мальчикам, и девочкам полюбить походы к парикмахеру. То, что раньше было скучно и проходило иногда с плачем, превращается в маленький праздник, ведь в сети «Красафчики» можно играть, смотреть мультики, а сотрудники найдут подход к каждому маленькому клиенту. Еще один бессменный партнер наших детских мероприятий - Детский центр дополнительного образования и развития детей «Сократус». В нем разработаны курсы для развития детей и обучающие программы, основанные на уникальности своих методик, а именно: ментальная арифметика, скорочтение, курсы эффективного чтения, обучение чтению, подготовка к школе, робототехника, моделирование и инженеринг, черчение, летний городской лагерь.

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