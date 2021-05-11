Доход губернатора Мурманской области: сколько Андрей Чибис заработал за 2020 год

Андрей Чибис заработал в 2020 году почти 3 миллиона рублей, его супруга Евгения Чибис - 1,6 миллиона. Фото: правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис опубликовал декларацию о доходах за 2020 год.

Общий доход главы региона - 3,1 миллиона рублей (258 тысяч рублей в месяц). В 2019 году он был почти в два раза больше - 6,9 миллиона рублей.

Год назад Андрей Чибис задекларировал дачный участок площадью 1158 квадратных метров, дача (139,1 кв. м), две квартиры площадью 133 и 76,2 кв. м, гараж (33,4 кв. м), машиноместо (17,9 кв. м) и летняя беседка (19,5 кв. м). Вся перечисленная недвижимость находится в России. А также таунхаус площадью 176 квадратных метров в Испании, которым он владеет вместе с супругой. В пользовании главы региона и его семьи находится квартира площадью 115,5 кв. м.

В 2020 году список недвижимости увеличился: три земельных участка под строительство дачи (1158, 1080 и 435), таун-хаус в Испании, две дачи (139,1 и 74,2 кв. м), гостевой дом (39 кв. м), две квартиры (133 и 76,2 кв. м), два гаража (33,4 и 101,8 кв. м), машиноместо, летняя беседка (19,5 кв.м), сарай (63,4 кв. м), домик сторожа (27,3 кв. м).

Супруга губернатора Евгения Чибис заработала за 2020 год 1,6 миллиона рублей, а в 2019-м - 9,7 миллиона рублей.

Для сравнения, самой богатой в правительстве стала вице-губернатор Елена Дягилева - 14 миллионов рублей.

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