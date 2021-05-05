Работали под бомбежками: Мурманский морской торговый порт вспоминает свою военную историю

Мурманский морской торговый порт гордится своей военной историей. Фото: Пресс-служба ММТП

Утром 22 июня 1941 года советский народ проснулся в новом страшном мире, не все знали, как жить дальше с ужасным словом «война». Хотя у сотрудников Мурманского морского торгового порта определенности было больше: им надо было так же, как и в мирное время, идти на работу, пусть в небе и на земле витала смерть, трудиться, чтобы страна могла жить и победить.

Торжественный митинг у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», который стал финальным аккордом автопробега ко Дню Победы, открылся гудком Мурманского морского торгового порта. Длинный и протяжный звук летел над Кольским заливом, возвращая нас на 76 лет назад, когда воздух также наполнился ликованием тысяч людей.

- Это событие стало ключевым в истории ХХ века, а с учетом своего значения и влияния на ход общемировой истории, оно остается таковым и в наши дни. Именно поэтому с особым чувством уважения и гордости мы вспоминаем подвиг наших отцов и дедов, благодаря героизму и мужеству которых удалось победить чудовищную машину смерти, под колесами которой погибли миллионы людей. Все годы Великой Отечественной войны мурманские портовики были на передовой линии этой битвы. Своим героическим трудом они обеспечивали поставку остро необходимых для фронта и тыла грузов. В огне бомбардировок сражались против захватчиков и ежечасно приближали долгожданную Победу. Низкий поклон героям той войны! Сил и мужества - продолжателям дел поколения победителей. Успехов в созидании мирной, счастливой жизни и в сохранении памяти о Великой Победе русского солдата в мае 1945 года! – обратился к северянам с поздравлением генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Для немецко-фашистских захватчиков порт с его судами, железной дорогой, причалами, техникой был особой целью. Самолеты, как хищные птицы, кружили над ним, бомбили, чтобы ранить и захватить под свои нужды. Портовики шли на работу, не зная, вернутся ли домой. Но мысли не идти не было: за спиной был Советский Союз, миллионы людей в тылу, миллионы на фронте, кому нужны были топливо, оружие и многое другое.

В военное лихолетье ММТП обработал более двух миллионов тонн грузов. 103 портовика погибли на своем трудовом посту, более 300 получили ранения. Но транспортный коридор, один из основных в стране по поставкам военных грузов, не закрылся ни на день. Работа здесь кипела круглосуточно, портовики работали даже под страшными бомбежками и видели, как снаряды уничтожают мощные плавучие краны, причалы, но стискивали зубы и тяжелым трудом ставили военные рекорды.

Так, в ночь с 3 на 4 апреля 1942 года во время разгрузки каравана PQ-13 одна из фугасок попала в английский транспорт «Нью-Вестминстер-Сити». В трюмах был важный груз, выгружать который пришлось в сложных условиях: судно горело и тонуло, взрывались ракеты и дымовые шашки. Но докеры спасли весь груз.

Сейчас, в мирное время, сотрудники Мурманского морского торгового порта тоже работают с прицелом на рекорды. И помнят о подвиге тех, кто прошел войну. За период Великой Отечественной войны предприaдящее Красное знамя Государственного Комитета обороны и десять раз – переходящее Красное знамя наркомфлота. И это особые страницы в его истории.

Мурманский морской торговый порт сердечно поздравляет северян с Днем Великой Победы!

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