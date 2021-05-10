Под «Парусами мечты»: в Мурманске исполнили «Случайный вальс» ко Дню Победы

Рядом с «Парусами мечты» воспитанники мурманской детско-юношеской спортивной школы №14 исполнили прекрасный танец. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

9 мая возле монумента «Паруса мечты» рядом с морским вокзалом собралось много жителей заполярной столицы. Чтобы каждый мог проникнуться праздничной атмосферой Дня Великой Победы, Мурманский морской торговый порт подготовил для горожан чудесное представление - «Случайный вальс».

Так называется одна из самых лиричных песен Великой Отечественной войны, созданная поэтом Евгением Долматовским и композитором Марком Фрадкиным в 1943 году. В ней описаны искренние и светлые чувства, навеянные мимолетными встречами на дорогах войны, рожденные в трудные и одновременно светлые минуты. В песне – стремление людей к мирной, счастливой жизни и понимание всей ее хрупкости. Чудесная мирная музыка парила над городами 76 лет назад. Людей переполняла радость от того, что страшная война наконец-то закончилась, и они кружились в случайном вальсе вместе со всеми, стараясь хоть на минуту забыть пережитые горести и печали.

Под звуки «Случайного вальса» по инициативе Мурманского морского торгового порта прошел современный флэшмоб. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Спустя все эти годы под звуки «Случайного вальса» по инициативе Мурманского морского торгового порта прошел современный флэшмоб в знак уважения к поколению победителей, тем, кто смог пронести свои мечты и надежды сквозь годы Великой Отечественной войны, а после – воплотить их в мирной жизни.

Рядом с «Парусами мечты» воспитанники мурманской детско-юношеской спортивной школы №14 исполнили прекрасный танец, а затем потянули за собой и других мурманчан, которые были только рады поучаствовать во флешмобе. Равнодушным не остался никто – на лицах северян сияли улыбки и даже солнышко в этот день светило ярче обычного. А после все вместе исполнили самые яркие песни военных лет.

Алексей Рыкованов надеется, что «Случайный вальс» теперь станет традиционным мероприятием на 9 мая. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Дорогие друзья, 9 мая по всей России прошли мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Отгремели парады и салюты, мы возложили венки и цветы к памятникам Победы. Все это - дань уважения участникам той страшной, кровопролитной войны. Сегодня, 9 мая 2021 года, мы собрались с вами там, где в такой же майский день 1945 года мурманчане и работники порта встречали победу, - отметил генеральный директор Мурманского морского торгового порта Алексей Рыкованов. – Наша акция проходит под «Парусами мечты» – это монумент, который создан мурманскими портовиками. Он символизирует нашу надежду и стремление вперед. Мы постарались воссоздать атмосферу того Дня Победы и передать частицу истории каждому из вас. С праздником!

На мероприятие также присутствовали командующий Северным флотом Александр Моисеев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Важно, что градообразующее предприятие, Мурманский морской торговый порт, организовал такое прекрасное событие и хранит традиции и память о войне, - отметил глава региона.

Алексей Рыкованов надеется, что «Случайный вальс» теперь станет традиционным мероприятием на 9 мая.

- Мурманскому морскому торговому порту больше ста лет, мы являемся градообразующим предприятием. Конечно, поддерживаем и будем поддерживать социальную ответственность в регионе. Реализуем массу социальных программ и участвуем в каждом общественном мероприятии, которое проводится городом или регионом, - подчеркнул он.

Генеральный директор Мурманского морского торгового порта Алексей Рыкованов поздравил северян с Днем Победы. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Стоит отметить, что в годы войны порт был одной из главных целей наступления фашистов на мурманском направлении. Они стремились уничтожить и захватить гавань, чтобы прервать доставку грузов для фронта и тыла. В тот период ММТП обработал более двух миллионов тонн грузов. 103 портовика погибли на своем трудовом посту, более 300 получили ранения. Многие были отмечены высокими государственными наградами. За период Великой Отечественной войны Мурманскому морскому торговому порту трижды вручали переходящее Красное знамя Государственного Комитета обороны и десять раз – переходящее Красное знамя Наркомфлота.

СПРАВКА «КП»

АО «Национальная транспортная компания» (НТК), ключевыми партнерами которой являются СУЭК, ЕвроХим и СГК, выступает Управляющей компанией АО «Мурманский морской торговый порт». В конце 2020 года транспортные активы СУЭК и Еврохим, которые отмечают 20-летие в этом году, переданы в управление вновь созданной операторской компании - НТК. На предприятиях СУЭК, Еврохим, СГК и НТК работают более 100 000 человек. Основной акционер Андрей Мельниченко.

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