День Победы в Мурманске 9 мая 2021 года глазами участников

Парад Победы 9 мая 2021 года в Мурманске. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ровно год назад мы смотрели Парад Победы по телевизору, ведь из-за пандемии важнейший праздник в нашей стране, а еще более – 75-летие Победы – пришлось отмечать дома. Этой весной у нас снова был шанс выйти на улицы, поздравить всех и присоединиться к общему празднованию.

Увы, шествия «Бессмертного полка» не было: пандемия все-таки не закончилась, но есть шанс, что оно состоится в июне. А пока мурманчане смогли увидеть Парад и митинг у «Алеши».

Парад Победы 9 мая 2021 года в Мурманске. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Игорь Мустафаев впервые оказался на Параде Победы в Мурманске. До этого встречал праздник в Брянске, Курске, Новгородской области, а в столицу Заполярья приехал из Санкт-Петербурга по работе – будет строить ветряки в Териберке. В командировку взял историческую военную форму и точную копию Знамени Победы.

Игорь Мустафаев. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Мой дед Шахид Аганьязов был защитником Сталинграда, служил в Прибалтике, дошел до Венгрии, домой вернулся в 1947 году, потом работал участковым. Остальные бабушки и дедушки были тыловиками в Калмыкии и Астраханской области, занимался заготовкой рыбы и шкур. Понимание важности Победы мне прививали с детства, и родственники, и воспитание Советского Союза было рассчитано на патриотизм. Я каждый год стараюсь почтить память павших, - рассказал «КП»-Мурманск» Игорь Мустафаев.

Несмотря на то, что «Бессмертный полк» прошел онлайн, многие пришли со штендерами и фотографиями своих родных и близких. Праздник объединяет людей разного возраста, веры и национальности.

Парад Победы 9 мая 2021 года в Мурманске. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Мы находимся на месте силы. У врага был план за три дня взять Мурманск. Они даже распечатали приглашения на банкет в гостинице «Арктика» праздновать победу. Но на три года остановились в том месте, которое сейчас называется Долиной Славы, а несколько лет назад по праву называлось Долиной Смерти. Север не сдался. Три года бойцы Красной армии, Полярной девизии, Северного флота держали оборону, а потом погнали врага назад. А работники тыла, рыбаки, порт делали все, чтобы была Победа. Наша задача – всегда помнить, какой ценой она нам досталась. И быть достойными быть тех, кто защитили советское Заполярье, Россию, - поздравил северян с праздником губернатор Андрей Чибис.

К сожалению, с каждым годом на трибуне для ветеранов все больше пустых мест. Те, кто воевал и рисковал собой, уходят в почтенном возрасте. Кажется, что они уже успели так много рассказать потомкам о войне, но все же есть чувство, что хотелось бы еще раз сесть перед ним, посмотреть в эти морщинки, не все из которых появились от старости, и слушать, много слушать. Валентина Кирилловна Четкова приехала в Мурманск в 1954 году, и с тех пор не пропускает День Победы. Войну она застала ребенком: когда началось тяжелейшее время, ей было всего семь лет. Семья жила в Вологодской области, враг в их деревню не вошел, но были бомбежки.

Валентина Кирилловна Четкова. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- В школу пошли не 1 сентября, а 1 октября – надо было помогать по сельскому хозяйству. Дома из мужчин никого не осталось, только бабушка, мама и мы, дети. Было тяжело, голод и холод, все четыре года мы страдали. Очень переживали, когда в наше селение приходили похоронки. Одна семья могла получить по 2-3 похоронки… Сыновья, отец… не вернулись с фронта. Плакали всем селением, - рассказывает Валентина Кирилловна.

Уже в мирное время она выучилась в рыболовном техникуме в Астрахани, могла бы остаться там, на юге – ей, как отличнице, дали «нарядку» на Астрахань или Калининград. Но сознательно решила переехать в Мурманск. «Здесь служил мой папа, Борисов Кирилл Иванович!» - рассказывает дочь ветерана.

Парад Победы 9 мая 2021 года в Мурманске. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Парад военной техники, авиапарад, «Выстрел Победы» из артиллерийского оружия, который произвел военнослужащий Северного флота ефрейтор Данила Татаринов - правнук капитана парохода «Революция» Александра Мочалова. Торговый порт и военные корабли подали «Гудок Победы». У праздника много лиц, его наполняет много мероприятий, но главная его примета – слезы на глазах.

Митинг у "Алеши". Фото: Антон ЗАБИРОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой:

- Эта Победа – заслуга тех, кто в далеких 1941-1945 годах насмерть стоял, боролся за каждую пядь нашей родной земли. Мы знаем, какой ценой она досталась, миллионы наших людей погибли на фронте, были замучены в концлагерях, умерли от ран. Но советский народ дела все для фронта, все для Победы. Нам надо помнить.

Глава администрации Мурманска Евгений Никора:

- Для меня День Победы означает, что 9 мая 1945 года наша страна выстояла и победила. А если бы не было этого дня, не было бы той страны, города-героя Мурманска и той цивилизации, которая сейчас есть. Великая Отечественная война во многом была войной цивилизаций, добра со злом, и добро победило. День Победы, который праздновали наши прадеды, деды, мы и будут праздновать наши дети, объединяет страну. Это история, написанная кровью миллионов людей, и это переписать невозможно. Мой дед Александр Семенович Никора был фронтовиком, немного рассказывал о войне. Я спрашивал, почему. Он говорил: «Жень, страшного было больше, чем интересного. Не дай бог, чтобы снова война».

Сенатор от Мурманской области Сергей Долгов:

- Это самый праздник, и он таким останется навсегда. Благодаря этой Победе наша страна живет, развивается и процветает. Она оплачена миллионами жизней нашего многонационального народа – Советский Союз внес решающий вклад в эту Победу, спас весь мир. К сожалению, сейчас есть те, кто хочет это забыть, замазать это другой краской, но мы не позволим этого сделать, потому что эта Победа дает нам силы, чтобы строить мирное будущее. Никакие фальсификации истории не пройдут. Парад показал отличную подготовку наших войск, защитников Заполярья. Мощная армия, развивающаяся экономика, сплочение народа – это залог того, такая трагедия больше не повторится. Сегодня я вижу много молодых, это значит, что это праздник важен для них. Принципиально важно, чтобы современное поколение помнило.

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