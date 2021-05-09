Прямая онлайн-трансляция Парада Победы в Мурманске 9 мая 2021 года. Фото: Олег ФИЛОНОК

Сегодня, 9 мая, важный день в истории нашей страны. Мы все вместе отмечаем День Победы, благодарим ветеранов и чтим память павших. Корреспонденты «КП»-Мурманск» работают на параде, чтобы те, кто не может по каким-то причинам присутствовать на нем, могли присоединиться к акции памяти. А те, кто придет, не пропустили интересные и красивые моменты.

Прямая трансляция с парада начнется в группе «Комсомольской правды»-Мурманск» в «ВКонтакте» в 10.00 9 мая 2021 года, также вы можете следить за праздником в текстовой трансляции с фото и видео.

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