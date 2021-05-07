В Североморске без тепла и горячей воды остались больше 13 тысяч человек

На ремонтные работы задействована 1 бригада МУП «СТС». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Североморске местные жители с утра 7 мая остались без благ цивилизации - более, чем у 13 тысяч человек, отключили отопление и горячее водоснабжение.

- В 09.25 в оперативно-дежурную службу ЦУКС от диспетчера ЕДДС ЗАТО г. Североморска поступила информация о том, что в связи с аварийно-ремонтными работами на 345 ТЦ будет прекращена подача теплоснабжения и горячей воды на потребителей «Верхняя Ваенга», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области. - Причина: замена задвижки диаметром 150 миллиметров.

Отключение затронуло 96 жилых домов, в которых проживает 13212 человек из них 4203 несовершеннолетних.

На ремонтные работы задействована 1 бригада МУП «СТС» в количестве 5 человек, 1 единица техники.

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