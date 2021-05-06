Афиша ко Дню Победы в Мурманске на 7,8 мая 2021 года

Северян ждут интересные мероприятия. Фото: правительство МО

Совсем скоро в Мурманской области отпразднуют 76-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Перед 9 мая будет много интересных мероприятий, приуроченных к этому событию.

Афиша мероприятий в Мурманске и области на 7,8 мая 2021 года:

7 и 8 мая с 10.00 до 19.00 – работа виртуальной выставки военной техники в Мурманске (ул. Пушкинская, 3, фойе областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова). Любой обладатель смартфона сможет увидеть выставку военной техники в 3D-формате. Среди образцов – пулемет Максима, миномет МТ-13, самолет Як-9, самолет Пе-8, БМ-13 «Катюша», танк Т-34-85, броневик Ба-64, катер тип «А» и другие.

7 мая в 10.00 – ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного Флота поздравит ветеранов Великой Отечественной войны в Мурманске и Североморске. Артисты прославленного коллектива выступят во дворе на улице Инженерной, 12.

В Мурманске первое выступление состоится также в 10.00 во дворе на ул. Героев Рыбачьего, 56. Запланированы также выступления:

10.30 – ул. Полярной Дивизии, 3

11.00 – ул. Советская, 21

11.30 – ул. Полярные Зори, 33/2

12.00 – ул. Фролова, 15

12.30 – ул. Трудовых Резервов, 13

13.00 – ул. Коминтерна, 15

13.00 – Театральный бульвар, 8

13.30 – ул. Халатина, 13

Для ветеранов устроят концерт под окнами. Фото: правительство МО

7 мая в 10.00 – акция «Читаем детям о войне» в Апатитах (ул. Дзержинского, 53, Городская детско-юношеская библиотека)

7 мая в 12.00 – выступления выездных агитбригад «Искусство фронту!» в Сафоново-1. Мероприятие состоится также 7 мая в 14.30 в поселке Щукозеро и 8 мая в 15.00 в Североморске (городской парк).

7 мая в 12.00 – мурманские кадеты и «фронтовая бригада» Дома культуры «Первомайский» поздравят ветерана в Мурманске (ул. Старостина, 59). Перед окном ветерана курсанты пройдут строевым маршем, коллективы Дома культуры выступят с музыкальным концертом.

7 мая в 15.00 – праздничный концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного Флота «Самый главный день!» (г. Североморск, ул. Падорина, 9, Дворец культуры «Строитель»).

Мероприятия состоятся не только в Мурманске, но и в других городах. Фото: Олег ФИЛОНОК

7 мая в 17.00 – «Избушник» в Молодежном социальном центре г. Апатиты (ул. Фестивальная, 23). Участники исполнят песни военных лет.

7 мая в 18.00 – лекция «Память о войне в архивных документах» (музейно-выставочный центр Кольского филиала АО «Апатит»). С помощью архивных документов посетителям расскажут, как проходила эвакуация промышленного оборудования и населения в июле и августе 1941-го, как жили и работали кировчане в годы войны, как выполняли заказы военного командования и отправляли посылки бойцам Красной армии.

7 мая в 19.00 – показ спектакля «Эшелон» в Мурманском областном театре кукол (пр. Ленина, 27)

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