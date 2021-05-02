Автопробег «Комсомольской правды»-Мурманск» ко Дню Победы: прямая трансляция

"Комсомольская правда"-Мурманск" проводит автопробег ко Дню Победы [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нам важно помнить о войне. Не только потому, что так нам говорили дедушки и бабушки, а потом родители. Так велят сердце и чувство долга перед миллионами людей, которые не вернулись с фронта, погибли в тылу, партизанских отрядах, концлагерях.

В Мурманской области сотни мест, которые безмолвно напоминают нам, что 80 лет назад в каждый дом постучалась беда, а 76 лет назад пришла долгожданная радостная весть: Победа!

Накануне 9 Мая «Комсомольская правда»-Мурманск» организовала автопробег по памятным местам Заполярья, чтобы поклониться павшим и отдать дань благодарности ветеранам.

3 мая мы едем по местам славы, а закончится наш автопробег митингом у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Следите за нашим маршрутом через трансляцию. И, конечно, мы подготовим репортаж с автопробега.

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