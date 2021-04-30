Прикоснуться к истории: в Мурманск прибыл тематический поезд Минобороны "Мы – армия страны. Мы – армия народа"

Агитпоезд посетит крупные города во всех военных округах страны. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

30 апреля в Мурманск приехал тематический поезд от Минобороны "Мы – армия страны. Мы – армия народа".

Специальный железнодорожный состав на денек заглянул в столицу Заполярья, а уже завтра, 1 мая, отправится в другие крупные города во всех военных округах страны. Всего поезду предстоит сделать 51 остановку.

Мурманск и Северный флот принял эстафету от Западного военного округа. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Агитпоезд состоит из тематических вагонов, рассказывающих о событиях Великой Отечественной войны и новейших достижениях современной российской армии. Здесь представлены трофейные экспонаты, фотографии времен войны, образцы новейшей техники, стоящей на вооружении Российской армии.

На церемонии открытия мероприятия, которая прошла на мурманском железнодорожном вокзале, выступил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Юнармейцы тоже посетили тематический поезд Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Сегодня город-герой Мурманск и Северный флот принимают эстафету от Западного военного округа и встречают железнодорожный состав акции «Мы – армия страны. Мы – армия народа». Свой путь акция от Минобороны и при поддержке президента РФ начала в Москве. Главная ее цель – это сплочение общества через историю, - отметил он.

В вагонах были представлены трофейные экспонаты, фотографии времен войны и многое другое. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

По словам адмирала, Мурманск был выбран для прибытия поезда не случайно. Город считается форпостом России в Арктике, является отрывной точкой Северного морского пути. Сейчас правительство РФ помогает формировать в областном центре современную научно-исследовательскую инфраструктуру, создавать благоприятные условия для круглогодичной навигации.

На торжественной церемонии открытия мероприятия выступили почетные гости. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Мы помним, что в годы войны в Заполярье не дали пройти фашистам и сдержали их войска. Это лучшая иллюстрация наших побед. Гордимся проявленным мужеством жителей Мурманска, - подчеркнул Александр Моисеев.

Каждый из вагонов поезда посвящен определенному периоду в истории страны: довоенному, Великой Отечественной войне, современному российскому вооружению и технике, достижениям Вооруженных сил. Каждый желающий мог погрузиться в прошлое и узнать чуть больше о настоящем.

Главная цель акции – сплочение общества через историю. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Был даже тематический медицинский вагон, повествующий о базе военных медиков по борьбе с коронавирусом. В нем расположился макет палаты интенсивной терапии с ИВЛ для больных COVID-19, а также кабинет телемедицины, где специалисты военно-медицинской академии могут проконсультировать онлайн любого пациента. Можно посмотреть на медицинские укладки – санитарные сумки для стрелков, сумки военного фельдшера, сумки войскового врача.

В одном из вагонов расположился макет палаты интенсивной терапии с ИВЛ для больных COVID-19, Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Экскурсии по поезду прошли для школьников Мурманской области, также один час был выделен под свободное посещение. Не забыли и про ковидные ограничения - в одном вагоне одновременно могли находиться не более 20 человек.

Каждый из вагонов поезда посвящен определенному периоду в истории страны. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Также на улице Ленинградской открыли выставку военной техники, мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, торговые точки АО «Военторг». Работала полевая кухня.

2 мая тематический поезд Минобороны прибудет в Петрозаводск.

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