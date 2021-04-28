В порту Архангельска случился пожар на судне "Таймыр"

Сообщение о возгорании поступило около 8 утра 28 апреля. Фото: очевидец происшествия

К порту "Экономия" в Архангельске в эти минуты стянуты экстренные службы. Как сообщили в МЧС региона, причиной стал пожар на одном из судов.

Около 8 утра от сухогруза "Таймыр", стоявшего у причала №6, повалил дым.

В одном из трюмов "Таймры" загорелась тара. Фото: очевидец происшествия

- На место немедленно направили 9 единиц техники и 33 человек личного состава. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался выход черного дыма из второго трюма – горела упаковка тары на площади 10 квадратных метров. Пожару присвоен ранг 1-бис, применяется объемное тушение, работает система пожаротушения судна, - сообщили в МЧС Архангельской области.

Пожару присвоен ранг 1-бис. Фото: очевидец происшествия

В данный момент пожар еще не победили. Экипаж "Таймыр" состоит из 15 человек, около половины сошли на берег, остальные контролируют ситуацию на борту. Пострадавших нет.

- Разлива нефтепродуктов и пострадавших нет. Для дачи объяснений транспортная прокуратура вызвала собственника сухогруза - ООО "ТК Северный проект" и запросила необходимые документы_ сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Сухогруз приписан к порту Архангельска

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