В Мурманске пройдет бесплатный вебинар «Грамотный потребитель»

Северянам расскажут о защите прав потребителей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске по адресу: проспект Ленина, 47, офис 312 начал работать многофункциональный центр по защите прав потребителей, открывшийся при содействии Фонда президентских грантов.

Теперь жители города Мурманска смогут получить бесплатную юридическую помощь по защите прав потребителей, а также стать слушателями обучающих вебинаров.

Опыт работы МРОО ЗПП "Резонанс" показал, что трудно найти человека, которого хотя бы раз в жизни не обманули в магазине или не оказали некачественную услугу. Зачастую потребитель остается один на один со своей проблемой и редко кто будет добиваться возврата денег, обмена товара либо устранения недостатков оказанной услуги. Этим пользуются недобросовестные продавцы и исполнители услуг, трактуя закон как им удобно.

Именно эти две причины стали основополагающими для команды МРОО ЗПП "Резонанс" при принятии решения о создании и реализации проекта «Негосударственный многофункциональный центр по защите прав потребителей» в городе Мурманске.

- Здесь вам помогут вернуть деньги за некачественный товар или услугу, навязанную страховку и многое другое, составить претензии, проведут консультации, досудебное и судебное урегулирование, - сообщили представители МФЦ.

В эту субботу, 1 мая, в 14.00 мурманчан приглашают на бесплатный вебинар «Грамотный потребитель», на котором расскажут все о правах и как не попасть в неприятную ситуацию.

Запись и подробности по телефону (8152) 20-38-22 и на сайте резонанс51.рф

За новостями многофункционального центра по защите прав потребителей можно следить через соцсети: "ВКонтакте", Instagram.

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