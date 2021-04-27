Startup Tour в Мурманске: зачем участвовать в конкурсе и что ждет победителей

Александр Салтыков, победитель регионального этапа Open Innovations Startup Tour 2019. Фото: Пресс-служба фонда «Сколково»

30 апреля в Мурманске впервые состоится всероссийский Startup Tour. Конкурс технологических стартапов проводится Фондом «Сколково» уже 10 лет и за это время побывал более чем в 100 городах. В этом году он проходит в онлайн-формате, и каждый может посмотреть на сайте startup-tour.ru, как жюри выбирает лучшие инновационные решения. Призеры предыдущих конкурсов рассказали нам, какие проекты они представляли и как изменилась их жизнь после Startup Tour.

Александр Салтыков, генеральный директор ООО «ИЛМАСОНИК-НАУКА», главный приз и первое место в треке «Индустриальные и энергетические технологии»Startup Tour 2019 в Санкт-Петербурге:

- На Startup Tour мы выступали с технологией акустического воздействия на пласты с целью увеличения и интенсификации добычи нефти и газа. Ее уникальность — в комплексном подходе, мы одновременно используем как высокочастотный, так и низкочастотный акустический диапазон. При высокой интенсивности звуковые волны разрывают связи между молекулами и разрушает грязь, которая образуется в скважине в процессе добычи нефти. Низкочастотные колебания проникают в пласт, «трясут» его, и проход нефти к скважине становится легче. Эти элементы обычно существуют по отдельности, комплексное оборудование, воздействующее на пласт всеми возможными вариантами, ранее никто не предлагал. До Startup Tour мы нигде не представляли проект, нам важно было заявить о себе, пообщаться с коллегами, получить обратную связь от специалистов федерального уровня. На тот момент у нас были только лабораторные испытания и лабораторные образцы. В настоящее время при поддержке Фонда «Сколково» мы заканчиваем разработку уже опытных образцов и в этом году планируем перейти к их испытаниям.

Дмитрий Самофалов, магистрант НИУ ВШЭ, первое место в треке «Информационные технологии» Startup Tour 2019 в Липецке:

- Наша команда разработала на базе лаборатории ЮЗГУ многофункциональный интеллектуальный тренажер SmartArm, который позволяет проводить активные тренировки во время реабилитации верхних конечностей после травм, переломов, инсультов. В аналогичных устройствах не было режима адаптивных тренировок, в этом наше ключевое отличие от конкурентов: тренажер подбирает нагрузку под конкретного пациента в зависимости от возможностей и целей. После Startup Tour я закончил бакалавриат по робототехнике и поступил на программу «Управление и экономика здравоохранения» в ВШЭ. Параллельно мы с командой продолжили заниматься SmartArm. Сейчас у нас есть опытный образец, предсерийный. Однако любая медтехника должна пройти сертификацию, токсикологические и натурные испытания, а это ресурсозатратно по времени и по финансам. Сейчас мы на этапе натурных испытаний с добровольцами, корректируем систему автоматического управления и настройки устройства, ждем ответа патентной службы. Дальше будем думать, как и на базе какого медучреждения завершать процесс сертификации.

Даниил Кузнецов, менеджер проектов АНО «Лаборатория Сенсор-Тех», второе место в треке «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» Startup Tour 2019 в Челябинске:

- Мы участвовали в конкурсе с разработкой «Умный помощник "Робин"», которая позволяет незрячим людям лучше ориентироваться в пространстве при помощи устройства, работающего на технологиях ИИ. Аналогов этого проекта на рынке не было, лишь несколько похожих продуктов, но весь функционал в них разнесен по разным устройствам, не сосредоточен в одном, как у нас. «Робин» умеет определять препятствия с помощью лазерного и ультразвукового дальномера, распознавать объекты и лица людей. Устройство уже в серийном производстве, мы продолжаем развивать его: в разработке для новой версии «Робина» находятся функции чтения текста и ориентирования по дорожным знакам. Участие в Startup Tour позволило лучше подготовиться к конкурсу на международной конференции Startup Village, в котором мы дошли до полуфинала. Технологическим предпринимателям важно постоянно участвовать в таких мероприятиях, представлять технологию, не только продвигая ее, но и получая критику и комментарии для улучшения продукта.

ЧТО ЖДЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА В МУРМАНСКЕ

Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО «Сколково Форум», организатор Startup Tour 2021 в Мурманске:

- В каждом регионе победители Startup Tour получают приз в размере 300 тысяч рублей на развитие проекта и приглашения на международную конференцию для технологических предпринимателей Startup Village, которая состоится в конце мая в Инновационном центре «Сколково». Участие в Startup Village — серьезный опыт для стартаперов, возможность пообщаться с профессионалами мирового уровня, найти потенциальных инвесторов и потребителей своих инновационных решений. Многие после Startup Tour и Startup Village попадают в экосистему «Сколково» — проходят экспертизу, становятся резидентами и продолжают расти, развивать свой продукт. Именно такие компании я считаю главным достижением нашего проекта.

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