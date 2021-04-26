В Североморске мужчина пришел устраиваться на работу, а оказался на крыше машины, спасаясь от собаки

Собака живет при сетевом магазине, и на нее в последнее время стали жаловаться. Фото: Иван ВИСЛОВ

25 апреля в паблике «Североморск Онлайн» появилось сообщение о том, что около сетевого магазина молодого человека покусала собака. Редакция «КП» связалась с пострадавшим и узнала подробности.

- Я увидел объявление о работе на сайте в интернете, мы созвонились с работодателем и договорились о встрече. На следующий день я подошел в назначенное время в назначенное место к магазину. Работодателя еще не было. Передо мной стояла собака породы стаффордширский терьер и лаяла, я ему позвонил, он сказал что сейчас подойдет. – рассказывает Дмитрий Коваленко, - как только мы пожали друг другу руки, собака на меня накинулась. Этот мужчина знал собаку, так как звал ее по кличке «Коко». Она рвала руку, я смог выдернуть ее, тогда она схватила ногу, порвала, штаны, кофту, куртку, и серебреный браслет. Она убежала, и я залез на крышу машину, которая стояла рядом. Работодатель, пытался отогнать собаку, но в итоге убежал.

Собака вцепилась в руку мужчине. Фото: Дарьяна Долгушева

В комментариях к посту разгорелся жаркий спор между комментаторами по поводу собаки. Волонтеры, которые ухаживают за животными в этом районе, предполагают, что раз собаку назвали «Коко», то речь идет об условно хозяйской собаке.

- В этом районе на улице Заводская на территории магазина есть две собаки, которые живут в будках. Обе стерилизованы и чипированы, одна - девочка - очень больная – ей два раза в день делают уколы преднизолона. Собаки полностью безобидны, - рассказывает редакции «КП» волонтер Елена Гоман. – Совсем недавно хозяин территории с прошлого лета завел еще одну собаку, породы алабай, ее как раз и зовут «Коко».

Елена рассказывает, что воспитанием этой собаки владелец не занимался, она находилась в свободном выгуле, пока люди не стали жаловаться. После этого владелец стал сажать ее на цепь днем, а вечером отпускать. Но это не решает проблему.

- А потом начались случаи, что эта собака стала кусать людей – охранников, посетителей. Я вчера, когда услышала про эту историю, позвонила в магазин знакомой – да, действительно, собака накинулась. Скорее всего, она восприняла, что молодой человек набросился на ее хозяина, и стала его защищать, - продолжает Елена Гоман.

Спор между комментаторами разразился знатный именно по поводу породы собаки. Но сам факт, что у животного может быть хозяин, позволил потерпевшему написать заявление в полицию. Как пояснил сам покусанный, владелец собаки на связь с ним не выходил, извинений не приносил. Говорят, собирается еще одну собаку брать такую же. Благо Коко привита, и бешенство Дмитрию не грозит.

Комментаторы сообщили, что в ближайшее время в этом районе проведут отлов собак. Занимается этим в Североморске приснопамятное «Прогресс Ай Ти» из Мурмашей. Дозвониться по их телефону мы не смогли, удивительно, как хозяева животных могут дозвониться и забрать свою случайно попавшую любимицу у отловщиков. Но проблема в другом. Мы хотели разобраться – как быть, если собака имеет хозяина, но он отправляет ее в свободный выгул.

Как нам пояснили в Мурманском ЦСЖ, собака свободного выгула отлавливается по жалобам людей и заявкам правоохранительных органов или администрации. Если у нее есть хозяин, то возврат ему обойдется в копеечку. Если хозяин нет, то животное стерилизуют, вакцинируют и выпускают обратно. Если собака бездомная и агрессивная, то она остается жить в ЦСЖ, если агрессивная, но с хозяином – ее возвращают хозяину.

Как рассказали в УМВД по Мурманской области, уголовная ответственность хозяев за причиненный собаками вред возникает тогда, когда собаку специально натравливают на жертву с целью причинить вред. Во всех остальных случаях полиция передает материалы дела в администрации округов – они и должны привлекать хозяев к ответственности.

- В этом случае помимо административной ответственности хозяина может наступить гражданская ответственность за вред, причиненный здоровью потерпевшего, и моральный вред, - рассказала редакции «КП» Юлия Герасимова, практикующий юрист.

В общем, надо доказать, что это была та самая собака, тот самый хозяин и причинно-следственную связь между страданиями от физической боли и невозможностью получить работу и укусами собаки, и не забыть сохранить все чеки на лекарства.

Вот только агрессивную собаку это на поводок не посадит, пока хозяина не привлекут к более серьезной ответственности. А это уже работа правоохранительных и законодательных органов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По собаке с отрубленной головой в Кандалакше возбудили уголовное дело. Обезображенный труп собаки нашли в лесу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru