Разбираем новые законы с 1 апреля 2021 года вместе с юристом

«Комсомолка» вместе с юридическим бюро «Правозащита» разбирается в нюансах законов, которые действуют в нашей стране с 1 апреля 2021 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каждый месяц в России вступают в силу новые законы. Не всегда разобраться в их тонкостях легко. «Комсомолка» вместе с юридическим бюро «Правозащита» разбирается в нюансах законов, которые действуют в нашей стране с 1 апреля 2021 года.

Индексация социальных пенсий

С 1 апреля социальные пенсии проиндексированы на 3,4%. Касается это выплат по старости, инвалидности, страховой пенсии, для ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников Ленинграда, чернобыльцев, космонавтов и летчиков-испытателей, получивших травмы на службе военнослужащих.

В зависимости от вида пенсии прибавка после индексации составит в среднем от 270 до 514 рублей в месяц. Средний размер социальной пенсии в результате индексации составит 10,183 рубля. Социальная пенсия детям-инвалидам увеличится в среднем до 15 тысяч рублей, социальная пенсия инвалидам с детства первой группы — до 15,16 тысячи рублей. Основание: постановление правительства РФ от 23 марта 2021 года № 443.

Выплаты на детей от 3 до 7 лет

С 1 апреля выплаты на детей от 3 до 7 лет для семей, не имеющих достаточного уровня дохода, будут считаться по-новому. Теперь размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума.

При назначении пособия будут учитываться доходы и имущество семьи. При этом в составе семьи также будут учитываться опекаемые дети и студенты в возрасте до 23 лет, если они обучаются по очной форме. Компенсационные выплаты родителям, которые ухаживают за детьми с инвалидностью, в доходах семьи учитываться больше не будут.

В 2021 году размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов малообеспеченной семьи:

· 50% (в среднем по стране 5 650 рублей) — базовый размер;

· 75% (в среднем по стране 8 475 рублей) — если при выплате в размере 50% среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума;

· 100% (в среднем по стране 11 300 рублей) — если при выплате пособия в размере 75% среднедушевой доход семьи все еще не достигает регионального прожиточного минимума.

Семья подает документы один раз. Органы социальной защиты на основе сведений о доходах рассчитают пособие в нужном размере. Для оформления выплаты одному из родителей необходимо подать заявление на всех детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Это можно сделать онлайн — через федеральный или региональный (если он есть в субъекте) портал «Госуслуги» или лично — через отделение соцзащиты или МФЦ. В отдельных случаях может потребоваться документально подтвердить сведения, указанные в заявлении, но в подавляющем большинстве случаев все данные будут получены из государственных информационных систем.

Получить пособие можно на карту любой платежной системы до 1 июля 2021 года, а с 1 июля 2021 года — только на карту национальной платежной системы «МИР».

Те, кто получает права, теперь не будут сдавать «площадку». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водительские права по-новому

Те, кто получает права, теперь не будут сдавать «площадку». Вместо нее акцент сделают на городе, где будут показывать все элементы «площадки».

Россиянам, которые получают водительские права, больше не надо будет сдавать практическую часть экзамена на площадке. Об этом говорится в новом административном регламенте МВД, который вступил в силу с 1 апреля, и в постановлении правительства «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам допуска граждан к управлению транспортными средствами». Теперь сдавать на права будут в два этапа: теория и вождение в городе. При этом часть элементов площадки в экзамене останется — заезд в бокс, выполнение параллельной парковки и разворота в ограниченном пространстве, «горку» нужно будет выполнять. Но если раньше они были частью «площадки», то теперь испытуемый будет сдавать эти элементы на закрытой площадке, а потом сразу же выезжать в город на вождение. Во время сдачи экзамена появятся неизвестные маршруты. Еще одно нововведение касается маршрута сдачи экзамена. Ранее у каждого экзаменационного подразделения ГИБДД был свой утвержденный маршрут, включающий в себя перекрестки, пешеходные переходы, развороты и другие дорожные элементы, позволяющие оценить навыки будущего автомобилиста. Теперь будет утверждаться лишь перечень улиц и проспектов, на которых допускается проведение экзамена. Сам же маршрут каждый раз будет меняться — его будет определять экзаменатор прямо во время движения. Помимо этого, изменится штрафная система. Ошибки будут разделены на группы по одному, двум или трем штрафным баллам. За грубые ошибки, которые вынесены в отдельный блок, сдача экзамена сразу будет приостановлена. Так, теперь за ошибки «не пристегнул ремень безопасности» или «использование телефона во время движения» желающий получить права автоматически будет удален с экзамена. Также экзамен будет не сдан, если набрано пять штрафных баллов.

На смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах, произведенных после 1 апреля 2021 года, обязательно должно быть предустановлено российское ПО. Фото: Иван МАКЕЕВ

Смартфон и ПО

На смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах, произведенных после 1 апреля 2021 года, обязательно должно быть предустановлено российское ПО.

В перечень российских программ для предустановки с 1 апреля 2021 года на продаваемые в России технически сложные товары входят в том числе «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», MirPay (только Android), «Госуслуги».

У производителя будет три варианта обеспечить предустановку программ на свои новые устройства: полная предустановка приложений на жесткий диск, предустановка в режиме «одного окна», когда пользователь сам выбирает, какое из предложенных приложений он хочет установить; а также производитель сможет разместить иконку программы на экране устройства, при выборе которой пользователь установит программу. Какой из трех вариантов предустановки выбрать, решает сам производитель.

При этом Госдума одобрила закон, который предусматривает административные штрафы до 200 тыс. рублей за отказ от предустановки приложений, разработанных в России или других странах ЕАЭС. Норма вступит в силу с 1 июля 2021 года.

В России 1 апреля вступил в силу закон, согласно которому единая минимальная цена пачки сигарет в 2021 году составляет 108 рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Единая минимальная цена пачки сигарет

В России 1 апреля вступил в силу закон, согласно которому единая минимальная цена пачки сигарет в 2021 году составляет 108 рублей. Соответствующий законопроект, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении табачной продукции, был подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре 2020 года. Показатель минимальной цены будет рассчитываться на основе минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Таким образом, в текущем году этот показатель составляет 108 рублей за пачку из 20 сигарет.

Отмечается, что правило не распространяется на продукцию, которая была введена в оборот до 1 апреля 2021 года. Ее можно будет реализовывать по цене ниже установленного показателя до 1 июля.

Законодательство о госзакупках

Закупка малого объема у единственного поставщика может проводиться на сумму, не превышающую 3 миллиона рублей, при условии ее проведения в электронной форме. Заказчиком может стать любое физлицо или юрлицо (кроме офшорных компаний).

Для электронных закупок малого объема, до 3 миллионов рублей, у единственного поставщика комиссия не создается. Госконтракт по итогам подписывается упрощенно усиленной электронной подписью.

Приобрести таким способом можно только товары. Работать все будет так: потенциальные поставщики размещают свои предложения о поставке товара на торговой площадке, указывают свои данные, характеристики, максимальное количество товара, который готовы поставить; заказчик формирует и публикует в ЕИС извещение о проведении закупки необходимых ему товаров; оператор торговой площадки в течение часа подбирает подходящие 5 предложений, ранжирует их и отправляет заказчику; заказчик в течение одного рабочего дня рассматривает каждое предложение, отклоняет те, которые не соответствуют требованиям, ранжирует оставшееся исходя из цены; заказчик заключает контракт с участником, предложившим товары по меньшей стоимости.

С 1 октября 2021 года предварительные предложения, которые участники электронных малых закупок разместили на площадках, будут видны и в ЕИС. Вступит в силу новая часть 13 статьи 93 закона № 44-ФЗ (пункт 2 статьи 2 закона № 249-ФЗ).

Защита и поощрение инвестиций

Для поддержки и развития инвестирования появится государственная информационная система «Капиталовложения», где будет размещена вся необходимая инвесторам информация. Меры государственной и муниципальной поддержки, обеспеченные средствами из бюджета, будут отражаться в реестре мер господдержки на сайте системы.

Кроме того, с 26 апреля до 7 рабочих дней будет увеличен срок, в течение которого юрлица и ИП обязаны сообщать об изменении сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Также расширяется перечень

сведений, включаемых в ЕГРЮЛ: например, для ООО добавляются сведения о передаче доли или ее части в доверительное управление.

Ведение перечня экстремистских организаций

С 14 апреля Минюст РФ будет утверждать порядок ведения перечня организаций, в отношении которых суд принял решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным законом о противодействии экстремистской деятельности. Также министерство будет утверждать порядок ведения этого перечня.

Ярлык «экстремистской» несет для организации и ее членов несколько важных последствий. Список таких юридических и физических лиц ведет Министерство юстиции.

Организаторам работы «экстремистского объединения» может грозить до 10 лет лишения свободы по статье 282.2 УК «Организация деятельности экстремистской организации».

* Кешбэк на туризм - 20 тысяч

Продолжает действовать третий этап программы туристического кешбэка, суть которой в частичном возврате средств за путешествия по стране, в том числе Мурманской области.

В рамках государственной программы по стимулированию внутреннего туризма держатели карты «Мир» коммерческих банков могут получить кешбэк до 20% от стоимости путешествия, выбрав одно из множества предложений, представленных на сайте мирпутешествий.рф

Для участия в акции клиенту банка необходимо зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы «Мир», далее выбрать маршрут путешествия по России продолжительностью от 2 ночей от партнеров акции на сайте мирпутешествий.рф, оплатить поездку на странице акции на сайте выбранного туроператора, отеля или агрегатора картой «Мир» в период с 18 марта по 15 июня 2021 года и получить кешбэк 20% от стоимости поездки обратно на карту. Максимальная сумма кешбэка за оплату одной поездки — 20 000 рублей.

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