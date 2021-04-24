ФосАгро в честь своего 20-летия провела межрегиональный физкультурно-образовательный фестиваль «ДРОЗД»

Фестиваль объединил ребят из Балакова, Волхова, Череповца, Кировска и Апатитов. Фото: Валентин Жиганов

В этом году ФосАгро» отмечает свое 20-летие и к юбилею не только получает поздравления, но и дарит подарки. Уже далеко не первый год компания большое внимание уделяет развитию спорта в городах присутствия, чтобы и дети, и взрослые смогли сохранить свое здоровье. На Крайнем Севере такая забота особенно важна. Так, в Кировске при активном содействии «ФосАгро» открылся новый молодежно-культурный центр проекта «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД) и прошел межрегиональный физкультурно-образовательный фестиваль, посвященный 20-летию компанию.

«ДРОЗД-Хибины» развивается при активной поддержке «ФосАгро». Фото: Валентин Жиганов

- Этот фестиваль проходит здесь не случайно. Ведь именно в Кировско-Апатитском районе 20 лет назад на базе спортивного объединения «Самбо-70» по инициативе заместителя председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрея Григорьевича Гурьева было основано движение «ДРОЗД» - «Детям России образование, здоровье и духовность», объединяющее более 5 тысяч ребят в городах присутствия компании «ФосАгро», - отметил на открытии мероприятия директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов. - Наш город с радостью принимает дорогих гостей: лучших воспитанников движения «ДРОЗД» из Балакова, Волхова, Череповца и, конечно, Кировска и Апатитов. Вдвойне приятно, что после тяжелого года пандемии коронавируса, вы снова можете встретиться и сразиться в честной спортивной борьбе.

В «ДРОЗД-Хибины» занимаются около 2500 человек. Фото: Валентин Жиганов

Если взрослых из Апатитско-Кировской агломерации манят для занятий спортом лыжный стадион «Тирвас» и горнолыжных курорт «Большой Вудъявр», которые развиваются при поддержке компании. АНО «ДРОЗД-Хибины» - это точка притяжения для юных спортсменов, которые могут в любую погоду и время года оттачивать свои навыки. Хотя на самом деле объединение работает не только в спортивном направлении, но и по вектору патриотического воспитания и творчества.

- Сегодня в ДРОЗД-Хибины работает 25 спортивных секций, в которых занимается более 2400 детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет под руководством 50 инструкторов, - рассказывает директор АНО «ДРОЗД-Хибины» Наталья Миртова. - Заниматься спортом с «ДРОЗДом» могут дети с 4 лет, тогда как в спортивные школы принимают детей только с 8-9 лет.

В центре занимаются не только спортом, но и патриотическим воспитанием юных северян. Фото: Валентин Жиганов

В какой-то момент спрос превысил предложение – занимаются в секциях «ДРОЗД» почти 2500 юных северян, на что быстро среагировали в «ФосАгро», выделив 81 миллион рублей на расширение и капитальный ремонт молодежно-культурного центра на улице Кондриков,4а а в Мурманске.

Андрей Абрашитов торжественно вручил директору АНО «ДРОЗД-Хибины» Наталье Миртовой ключи от обновленного здания. Теперь для юных кировчан и апатитчан открыты четыре спортивных зала (большой игровой зал и художественной гимнастики, зал самбо, тренажерный и хореографический), помимо этого здесь разместился волонтерский центр, оздоровительно-восстановительный и центр военно-патриотической подготовки (тир). Именно в обновленном здании состоялся фестиваль, в рамках которого были запланированы состязания по стритболу, многоборью, дартсу, шахматам и самбо.

- Здесь в Хибинах, «ДРОЗД» вновь собрал под своим крылом самых ярких, талантли

Директору АНО «ДРОЗД-Хибины» Наталье Миртовой вручили ключ от обновленного центра. Фото: Валентин Жиганов

вых, спортивных ребят из четырех регионов нашей страны. И это как нельзя лучше иллюстрирует объединяющую силу спорта, образования и традиционных ценностей, которые мы храним, - сказал перед открытием соревнований заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерий Федоров.

К слову, для участников соревнований подготовили интересную программу, например, экскурсию в музейно-выставочный центр АО «Апатит», образовательный квест, уникальный экскурсионный тур SnowBus и другое. Ведь в соревнованиях важно не только кто занял первое место, но и то, чтобы победила дружба. И ребята, уехав из Мурманской области домой, знали, что нашли новых друзей.

Для участников фестиваля организовали интересную развлекательную программу. Фото: Валентин Жиганов

СКАЗАНО

Заместитель директора Кировского филиала АО «Апатит» Сергей Свинин: - Кировск с радостью принимает дорогих гостей: лучших воспитанников проекта «ДРОЗД» из всех городов присутствия компании «ФосАгро». Вдвойне приятно, что после тяжелого года пандемии коронавируса, вы снова можете встретиться и сразиться в честной спортивной борьбе. Спорт, образование, патриотическое воспитание и традиционные ценности объединяют людей вне зависимости от их возраста, а в непростые времена становятся еще более востребованными среди подрастающего поколения.

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